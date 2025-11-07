Θρίλερ στη Βοιωτία: Κλεμμένο και με πλαστές πινακίδες το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας – Ήταν δεμένος πισθάγκωνα στο πίσω κάθισμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θρίλερ στη Βοιωτία: Κλεμμένο και με πλαστές πινακίδες το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας – Ήταν δεμένος πισθάγκωνα στο πίσω κάθισμα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για το θρίλερ με τον άνδρα, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες, μέσα σε αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Την μακάβρια ανακάλυψη έκανε ένας κυνηγός-περιπατητής, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο πυρπολήθηκε πριν από δύο με τρεις ημέρες, ως εκ τούτου τότε προσδιορίζουν και τον θάνατο του άνδρα.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από περιοχή της Αττικής και φέρει πλαστές πινακίδες, που οδηγούν σε ένα όχημα στην Κατερίνη.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος και παράλληλα προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του θύματος, σε μία προσπάθεια να οδηγηθούν στους δράστες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Scope Ratings: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το αχλάδι στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:51 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Δύο άτομα που βρίσκονται στη φυλακή κατέθεσαν στον ανακριτή για την τοποθέτηση της βόμβας

Εκτός από τον οπλισμό που δεν έχει βρεθεί, βασικό κενό για το μακελειό στα Βορίζια, είναι το π...
20:38 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κρούσματα και στην Κεφαλονιά – Δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες ταφής

Τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε εκτροφή με 121 πρόβατα στο Αργοστόλι Κεφ...
20:12 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι 3 εκ των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου – Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα, το βράδυ της Δ...
19:47 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 53χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών – ΦΩΤΟ

Συνελήφθη χθες ένας 53χρονος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, κατοχή και ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς