Μυτιλήνη: Συνελήφθη 53χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών – ΦΩΤΟ

Συνελήφθη χθες ένας 53χρονος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Μυτιλήνη.

Κατασχέθηκαν πλήθος ναρκωτικών, εξοπλισμός υδροπονικών καλλιεργειών, όπλα και κάμερες επιτήρησης, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), ενώ η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση αυτή, περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα, της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία όπου διαμένει ο 53χρονος στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας, σε δύο 2 ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Σε βεράντα και αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

  • εξοπλισμός, για δύο υδροπονικές καλλιέργειες κάνναβης (5 λαμπτήρες παραγωγής τεχνητού φωτός και ανεμιστήρας)
  • 11 δενδρύλλια κάνναβης (τύπου skunk), ύψους από 0,2 μ. έως 0,95 μ.
  • δενδρύλλιο κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης, ύψους 0.65 μ.
  • 34 φυτά κάνναβης
  • 237 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (χασίς)
  • 13 γραμμάρια κοκαΐνης, κρυμμένα σε ξύλινη κούκλα
  • 10 γραμμάρια ηρωίνης
  • σπόροι κάνναβης
  • 12 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
  • μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος (γκλοπ)
  • 4 ξιφίδια
  • 2 μαχαίρια
  • αεροβόλο πιστόλι
  • 4 φυσίγγια
  • κινητό τηλέφωνο
  • ηλεκτρονική συσκευή αεροστεγούς σφράγισης πλαστικών συσκευασιών
  • 2 κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής χώρων
  • το χρηματικό ποσό των 1.120 ευρώ, το οποίο όπως προέκυψε προέρχονταν από πώληση ναρκωτικών ουσιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο δράστης καλλιεργούσε κάνναβη και κατείχε ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις των αστυνομικών και προκείμενου να αποφύγει την έρευνα στην οικία του, έκλεισε απότομα και με βίαιο τρόπο γυάλινη πόρτα βεράντας, με συνέπεια τη θραύση της και τον επακόλουθο τραυματισμό τόσο του ιδίου όσο και αστυνομικού.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, ο 53χρονος φρόντιζε να λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα προστασίας κατά την έκνομη δραστηριότητά του, με τη χρήση κλειστού κυκλώματος καμερών επιτήρησης χώρων, αλλά και με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, που βρίσκονταν στην αυλή της οικίας του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

KANNABH

