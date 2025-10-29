Πειραιάς: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης μέσα σε σπίτι – Δύο συλλήψεις – ΦΩΤΟ

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι στον Πειραιά, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις και σε κατάσχεση 8 δενδρυλλίων κάνναβης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν, το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 25 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά αναφορικά με οικία όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης, βραδινές ώρες της 24-10-2025, διενεργήθηκε έλεγχος στην εν λόγω οικία, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από ζυγαριές, ψηφιακά θερμόμετρα, φυσούνες εξαερισμού, ανεμιστήρες και αφυγραντήρες,

8 δενδρύλλια κάνναβης,

315 γραμμ. φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -135- ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.