Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι 3 εκ των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου – Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα, το βράδυ της Δευτέρας (3/11), μεταξύ οπαδών αντίπαλων ομάδων.

Στο βίντεο διακρίνονται οι εμπλεκόμενοι να βγαίνουν από τα οχήματά τους – ένα γκρι αυτοκίνητο κι ένα μαύρο. Αμέσως μετά, πίσω από τα οχήματα εκτυλίσσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο, με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του αφότου δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι οδηγοί των δύο οχημάτων έκαναν «κόντρα» για αρκετά χιλιόμετρα. Στη συμβολή των οδών Αχαΐας και Ληλαντίων στη Χαλκίδα, ο οδηγός του γκρι αυτοκινήτου έκλεισε τον δρόμο στο μαύρο όχημα. Οι επιβαίνοντες βγήκαν από τα οχήματα και άρχισαν να συμπλέκονται με ρόπαλα και μαχαίρια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 20χρονος μεταφέρεται αιμόφυρτος στο νοσοκομείο και εγκαταλείπεται στην είσοδο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του. Σε άλλο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του νοσοκομείου καταγράφονται τρεις άνδρες να αποβιβάζουν τον τραυματία από το γκρι όχημα και να τρέπονται σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο 20χρονος έφερε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο. Τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

«Φορούσαν κουκούλες. Κάποιοι κρατούσαν ρόπαλα. Ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο:

Τρεις συλληφθέντες προφυλακιστέοι κι ένας ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Οι Αρχές έχουν προσχωρήσει στη σύλληψη 8 ατόμων, ηλικίας 19 έως 30 ετών. Έχουν προηγηθεί έρευνες στα σπίτια και τα οχήματά τους, αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος καθώς και σε σημεία που οι ίδιοι υπέδειξαν.

Τέσσερις εκ των κατηγορουμένων απολογήθηκαν για περίπου 6,5 ώρες στο δικαστικό μέγαρο Χαλκίδας. Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ο ένας πλημμεληματικού.

«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», δήλωσε στην απολογία του ένας εκ των συλληφθέντων.

«Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν», ανέφερε άλλος συλληφθέντας.

Μετά τις απολογίες τους τρεις εκ των συλληφθέντων κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ο ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το Σάββατο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες.