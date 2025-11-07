Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι 3 εκ των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου – Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Χαλκίδα

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα, το βράδυ της Δευτέρας (3/11), μεταξύ οπαδών αντίπαλων ομάδων.

Στο βίντεο διακρίνονται οι εμπλεκόμενοι να βγαίνουν από τα οχήματά τους – ένα γκρι αυτοκίνητο κι ένα μαύρο. Αμέσως μετά, πίσω από τα οχήματα εκτυλίσσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο, με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του αφότου δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι οδηγοί των δύο οχημάτων έκαναν «κόντρα» για αρκετά χιλιόμετρα. Στη συμβολή των οδών Αχαΐας και Ληλαντίων στη Χαλκίδα, ο οδηγός του γκρι αυτοκινήτου έκλεισε τον δρόμο στο μαύρο όχημα. Οι επιβαίνοντες βγήκαν από τα οχήματα και άρχισαν να συμπλέκονται με ρόπαλα και μαχαίρια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 20χρονος μεταφέρεται αιμόφυρτος στο νοσοκομείο και εγκαταλείπεται στην είσοδο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του. Σε άλλο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του νοσοκομείου καταγράφονται τρεις άνδρες να αποβιβάζουν τον τραυματία από το γκρι όχημα και να τρέπονται σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο 20χρονος έφερε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο. Τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

«Φορούσαν κουκούλες. Κάποιοι κρατούσαν ρόπαλα. Ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο:

Τρεις συλληφθέντες προφυλακιστέοι κι ένας ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Οι Αρχές έχουν προσχωρήσει στη σύλληψη 8 ατόμων, ηλικίας 19 έως 30 ετών. Έχουν προηγηθεί έρευνες στα σπίτια και τα οχήματά τους, αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος καθώς και σε σημεία που οι ίδιοι υπέδειξαν.

Τέσσερις εκ των κατηγορουμένων απολογήθηκαν για περίπου 6,5 ώρες στο δικαστικό μέγαρο Χαλκίδας. Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ο ένας πλημμεληματικού.

«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», δήλωσε στην απολογία του ένας εκ των συλληφθέντων.

«Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν», ανέφερε άλλος συλληφθέντας.

Μετά τις απολογίες τους τρεις εκ των συλληφθέντων κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ο ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το Σάββατο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Scope Ratings: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το αχλάδι στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:51 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Δύο άτομα που βρίσκονται στη φυλακή κατέθεσαν στον ανακριτή για την τοποθέτηση της βόμβας

Εκτός από τον οπλισμό που δεν έχει βρεθεί, βασικό κενό για το μακελειό στα Βορίζια, είναι το π...
20:38 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κρούσματα και στην Κεφαλονιά – Δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες ταφής

Τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε εκτροφή με 121 πρόβατα στο Αργοστόλι Κεφ...
20:19 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Θρίλερ στη Βοιωτία: Κλεμμένο και με πλαστές πινακίδες το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας – Ήταν δεμένος πισθάγκωνα στο πίσω κάθισμα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για το θρίλερ με τον άνδρα, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και...
19:47 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 53χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών – ΦΩΤΟ

Συνελήφθη χθες ένας 53χρονος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, κατοχή και ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς