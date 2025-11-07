Κάγια Κάλας: «Το να ταξιδεύεις στην ΕΕ είναι προνόμιο, όχι δεδομένο» – Αυστηρότεροι κανόνες για χορήγηση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Κάγια Κάλας: «Το να ταξιδεύεις στην ΕΕ είναι προνόμιο, όχι δεδομένο» – Αυστηρότεροι κανόνες για χορήγηση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέα, αυστηρότερα μέτρα για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου (βίζα) σε Ρώσους πολίτες, επικαλούμενη αυξημένους κινδύνους ασφάλειας και «υβριδικές απειλές» από τη Μόσχα.

Η απόφαση, που συνδέεται με τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και τις υποψίες για δολιοφθορές σε ευρωπαϊκό έδαφος, σηματοδοτεί μια ακόμη κίνηση απομάκρυνσης των Βρυξελλών από το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Ρώσοι πολίτες δεν θα δικαιούνται πλέον πολλαπλές θεωρήσεις εισόδου και θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για νέα βίζα κάθε φορά που ταξιδεύουν στην ΕΕ, προκειμένου, όπως σημειώνεται, «να προστατευθούν η δημόσια τάξη και η ασφάλεια».

Από την διαδικασία θα εξαιρούνται οι Ρώσοι υπήκοοι που οι οικογένειές τους ζουν στην ΕΕ, όπως δήλωσε ο Μάρκους Λάμερτ, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης και κράτους δικαίου.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην ενίσχυση των ελέγχων και στη μείωση του κινδύνου «κατάχρησης» των θεωρήσεων.

Η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι θα υπάρχουν περιορισμένες εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως «ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, αντιφρονούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σχολίασε στην πλατφόρμα Χ: «Το να ξεκινάς έναν πόλεμο [σ.σ. στην Ουκρανία] και να περιμένεις να κινείσαι ελεύθερα στην Ευρώπη είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί».

Και πρόσθεσε: «Η ΕΕ σκληραίνει τους κανόνες για βίζα σε Ρώσους πολίτες εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων με drones και δολιοφθορών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το να ταξιδεύεις στην ΕΕ είναι προνόμιο, όχι δεδομένο».

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ είχε ήδη αυστηροποιήσει τον περασμένο μήνα τους περιορισμούς στις μετακινήσεις των Ρώσων διπλωματών που «σταθμεύουν» στα 27 κράτη-μέλη της, στο πλαίσιο νέου πακέτου κυρώσεων.

Με πληροφορίες από: Reuters, Euractiv, ΑΠΕ-ΜΠΕ

