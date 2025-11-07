Politico: Ο Ρούμπιο «ποντάρει» στον Βανς για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028 – Προετοιμάζουν την «μετα-Τραμπ» εποχή

Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Politico: Ο Ρούμπιο «ποντάρει» στον Βανς για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028 – Προετοιμάζουν την «μετα-Τραμπ» εποχή
Φωτογραφία: Yuri Gripas / EPA

Η Ουάσιγκτον ήδη κοιτά προς το 2028, καθώς δημοσίευμα του Politico αποκαλύπτει τις πρώτες ενδείξεις για τη «μετα-Τραμπ» εποχή των Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκμυστηρεύεται σε στενούς συνεργάτες του ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είναι το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028 — και ότι θα τον στηρίξει αν αποφασίσει να είναι υποψήφιος.

Ο Ρούμπιο, σύμφωνα με δύο άτομα κοντά στην κυβέρνηση, «είναι πολύ ξεκάθαρος ότι ο Τζέι Ντι θα είναι ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, αν το θελήσει».

Ένα από τα πρόσωπα αυτά πρόσθεσε πως ο υπουργός «θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον Αντιπρόεδρο σε αυτή την προσπάθεια».

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι οι δύο άνδρες, ο Βανς και ο Ρούμπιο, είναι οι πιθανότεροι διάδοχοί του, ενώ την περασμένη εβδομάδα πρότεινε ακόμη και ότι «θα έπρεπε να κατέβουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο».

Φωτογραφία: Reuters

Και οι δύο έχουν δηλώσει πως είναι καλοί φίλοι και δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα μεταξύ τους, παρά τη συνεχή φημολογία για το ποιος μπορεί να κληρονομήσει το κίνημα MAGA.

«Κανείς δεν περιμένει από τον Μάρκο να παραιτηθεί από το υπουργείο και να αρχίσει να επιτίθεται στον εν ενεργεία Αντιπρόεδρο», δήλωσε δεύτερη πηγή που γνωρίζει τη δυναμική μεταξύ των δύο, προσθέτοντας: «Πέρα από αυτό, είναι φίλοι».

Μια τρίτη πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι «η προσδοκία είναι ο Τζέι Ντι ως υποψήφιος και ο Ρούμπιο ως αντιπρόεδρος».

Φωτογραφία: AP

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Politico, ο Βανς είναι το φαβορί μεταξύ των ψηφοφόρων που στήριξαν τον Τραμπ το 2024 – το 35% δηλώνει ότι θα ήθελε να τον δει να διεκδικεί την προεδρία το 2028. Αντίθετα, μόλις το 2% ανέφερε τον Ρούμπιο, ενώ το 28% είπε ότι θα προτιμούσε να δει τον ίδιο τον Τραμπ να επιστρέφει για τρίτη θητεία.

Η πιθανή σύμπραξη Βανς – Ρούμπιο θα μπορούσε να εδραιώσει τους δύο ως φυσικούς διαδόχους του Τραμπ, ωστόσο τα στοιχεία της δημοσκόπησης δείχνουν ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά να κάνουν για να πείσουν ψηφοφόρους που δεν έχουν κατασταλάξει ή θα προτιμούσαν να συνεχίσει ο τωρινός Αμερικανός Πρόεδρος.

Ωστόσο, και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και η διευθύντρια Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, έχουν στο παρελθόν επιδιώξει το ανώτατο αξίωμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, κανείς δεν φαίνεται να έχει τις ίδιες πιθανότητες με τον Βανς και τον Ρούμπιο να κερδίσουν τη στήριξη του Τραμπ.

Ο Ρούμπιο έχει δηλώσει δημοσίως ότι ο Βανς «θα ήταν ένας εξαιρετικός υποψήφιος». Πάντως, όπως σημειώνουν συνεργάτες του, δεν αποκλείεται να αλλάξει γνώμη, καθώς «οι εκλογές του 2028 είναι ακόμα μακριά και οι ισορροπίες θα αλλάξουν με τις ενδιάμεσες εκλογές».

Φωτογραφία: AP

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ομάδα του Βανς αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ένας πρώην συνεργάτης της εκστρατείας Ρούμπιο του 2016 δήλωσε πως «δεν θα εκπλαγεί» αν ο υπουργός εμφανιστεί ανοιχτός στο να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος του Βανς, δεδομένου ότι «έχει αφιερωθεί στην προώθηση πολιτικής τα τελευταία χρόνια».

«Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ένταση για το ποιος θα είναι στην κορυφή του ψηφοδελτίου», δήλωσε στο podcast Pod Force One της New York Post.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Βανς χαρακτήρισε τον Ρούμπιο «τον καλύτερό μου φίλο στην κυβέρνηση». «Κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών μας γευμάτων -προσπαθούμε να τρώμε μαζί κάθε δυο εβδομάδες για να συζητάμε- μιλάμε για όσα συμβαίνουν», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι ο Τραμπ «ανέφερε» το ενδεχόμενο κοινής υποψηφιότητας «πριν από έξι μήνες».

«Το ανέφερα στον υπουργό χαριτολογώντας, αλλά μοιάζει πολύ πρόωρο, γιατί ακόμη είμαστε στην αρχή», είπε ο Βανς.

