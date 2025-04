Βασίλης Ζούλιας για Emily in Paris: «Πληρώθηκα ένα ωραίο παχυλό τσεκ, πού να ‘ξερα;»

Στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα φιλοξενήθηκε ο καταξιωμένος σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ο οποίος μίλησε για τη διεθνή απήχηση των δημιουργιών του, με αφορμή τη συμμετοχή των ρούχων του στην παγκοσμίως επιτυχημένη σειρά του Netflix, Emily in Paris. Όπως αποκάλυψε, η ευκαιρία προέκυψε μέσα από τη συνεργασία του Περικλή Κονδυλάτου με τη διάσημη ενδυματολόγο Patricia Field, γνωστή για το στυλ που διαμόρφωσε στη σειρά Sex and the City.

Ο σχεδιαστής ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν όταν ο Περικλής Κονδυλάτος τού πρότεινε να στείλουν την τελευταία του συλλογή στην Patricia Field. «Μου είπε: Θέλεις να της στείλω την τελευταία κολεξιόν; Του λέω: Ναι», περιγράφει χαρακτηριστικά. Λίγο καιρό μετά, έλαβαν ένα email με αίτημα για ρούχα που προορίζονταν για μια νέα σειρά με τίτλο Emily in Paris, η οποία τότε ήταν ακόμη άγνωστη.

Η Patricia Field επισκέφθηκε το επίσημο site του σχεδιαστή και ξεχώρισε 25 κομμάτια, από τα οποία τελικά χρησιμοποιήθηκαν πέντε. Το αποτέλεσμα, όπως εξηγεί ο Ζούλιας, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. «Πληρώθηκα ένα ωραίο παχυλό τσεκ, πού να ‘ξερα; Πολλοί με ρωτούσαν πόσα πλήρωσα για να μπω στο Emily in Paris — άλλοι τώρα πληρώνουν για να μπουν», σχολιάζει, υπογραμμίζοντας την αξία της διάκρισης.

Τα κομμάτια του εντυπωσίασαν την πρωταγωνίστρια της σειράς, Λίλι Κόλινς, ενώ η Patricia Field δεν δίστασε να του πει πως «ήταν σκάνδαλο, γιατί δεν έχει διαλέξει ποτέ 5 κομμάτια από έναν και μόνο σχεδιαστή». Ο Ζούλιας στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα σακάκι με κίτρινα λουλούδια, το οποίο, όπως λέει, «άλλαξε την καριέρα μου μέσα σε μία νύχτα».

Η απήχηση της σειράς ήταν τεράστια από την πρώτη κιόλας προβολή της, με τον σχεδιαστή να περιγράφει μία αξέχαστη νύχτα. «Άκουγα όλη τη νύχτα ειδοποιήσεις στο Shopify από τις παραγγελίες σε όλο τον κόσμο. Εκείνο το βράδυ έδειξαν ενδιαφέρον για μένα από 150 χώρες», δηλώνει με συγκίνηση. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνει, τον καθιέρωσε πλέον στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας, χαρίζοντάς του αναγνώριση που λίγοι Έλληνες δημιουργοί έχουν κατακτήσει.