«Αγκάθια» στις πληρωμές αγροτών: Γιατί κινδυνεύουν πολλοί να «κοπούν» στην επαναξιολόγηση

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Θεσσαλονίκη, αγρότες

Η μετάβαση από ένα «αμαρτωλό» σύστημα επιδοτήσεων σε ένα νέο, αδιάβλητο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι οι πληρωμές θα γίνουν στο τέλος Νοεμβρίου, όμως φαίνεται να υπάρχουν ακόμα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.

Όπως εξήγησε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «θα υπάρξουν κάποια νέα κριτήρια. Δηλ. θα ελεγχθούν τα τιμολόγια γάλακτος και κρέατος για τους κτηνοτρόφους και θα μπει ως κριτήριο και η αγορά ζωοτροφών. Αυτά τα κριτήρια κανένας δεν τα έχει δοκιμάσει».

Επικαλέστηκε άνθρωπο που ασχολείται με τον κλάδο και εκείνος υπογράμμισε ότι «όποιος θέλει να πληρώσει 30 Νοεμβρίου, θα έπρεπε να έχει κάνει δοκιμαστική πληρωμή από χθες. Όμως αυτό δεν έχει γίνει ακόμα». Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να κοπεί μέχρι και το 80% των δικαιούχων.

Ο Τάσος Τέλλογλου περιέγραψε ότι στη Ροδόπη οι διαμαρτυρίες προκλήθηκαν από το γεγονός ότι στο βαμβάκι το 80% εκείνων που έκαναν τη δήλωση, «κόπηκαν».

«Επομένως για να αποφευχθούν αυτές οι δυσάρεστες εκπλήξεις πρέπει το υπουργείο να δει πόσοι πιθανότατα θα «κοπούν» και για ποιους λόγους» τόνισε ο Τάσος Τέλλογλου και επεσήμανε ότι πολλοί κτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν σπεύσει να κάνουν διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις και εμφανίζουν ότι έχουν αγοράσει κρέας και γάλα».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

«Ταχεία Πρόσληψη»: Fast track διαδικασία με λίγα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο app

Bloomberg: Έως 8 δισ. ευρώ σχεδιάζει να αντλήσει η Ελλάδα το 2026 από τις αγορές

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 γάτες στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 13 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:14 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αχαΐα: Κατέληξε το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο «Καραμανδάνειο»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς...
19:36 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα – Φέρει σοβαρά τραύματα 

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, με σοβαρ...
19:15 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος υπάλληλος του δήμου Αμφιλοχίας 

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Αμφιλοχία η είδηση του θανάτου ενός 43χρονου, ο οποίος αγνοούνταν απ...
19:04 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη 19χρονος για revenge porn σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του – Την απειλούσε για να μην τον χωρίσει 

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 20...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα