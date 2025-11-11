«Αγκάθια» στις πληρωμές αγροτών: Γιατί κινδυνεύουν πολλοί να «κοπούν» στην επαναξιολόγηση

Η μετάβαση από ένα «αμαρτωλό» σύστημα επιδοτήσεων σε ένα νέο, αδιάβλητο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι οι πληρωμές θα γίνουν στο τέλος Νοεμβρίου, όμως φαίνεται να υπάρχουν ακόμα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.

Όπως εξήγησε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «θα υπάρξουν κάποια νέα κριτήρια. Δηλ. θα ελεγχθούν τα τιμολόγια γάλακτος και κρέατος για τους κτηνοτρόφους και θα μπει ως κριτήριο και η αγορά ζωοτροφών. Αυτά τα κριτήρια κανένας δεν τα έχει δοκιμάσει».

Επικαλέστηκε άνθρωπο που ασχολείται με τον κλάδο και εκείνος υπογράμμισε ότι «όποιος θέλει να πληρώσει 30 Νοεμβρίου, θα έπρεπε να έχει κάνει δοκιμαστική πληρωμή από χθες. Όμως αυτό δεν έχει γίνει ακόμα». Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να κοπεί μέχρι και το 80% των δικαιούχων.

Ο Τάσος Τέλλογλου περιέγραψε ότι στη Ροδόπη οι διαμαρτυρίες προκλήθηκαν από το γεγονός ότι στο βαμβάκι το 80% εκείνων που έκαναν τη δήλωση, «κόπηκαν».

«Επομένως για να αποφευχθούν αυτές οι δυσάρεστες εκπλήξεις πρέπει το υπουργείο να δει πόσοι πιθανότατα θα «κοπούν» και για ποιους λόγους» τόνισε ο Τάσος Τέλλογλου και επεσήμανε ότι πολλοί κτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν σπεύσει να κάνουν διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις και εμφανίζουν ότι έχουν αγοράσει κρέας και γάλα».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: