Να μ' αγαπάς- Η Σοφία απειλεί ότι θα σκοτώσει τον Λευτέρη, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Να μ’ αγαπάς- Η Σοφία απειλεί ότι θα σκοτώσει τον Λευτέρη, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Ο Άγγελος, γοητευμένος από την Ζωή, δείχνει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha. 

Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της και συγκρούεται με τη Σοφία και το νονό της.

Παράλληλα, η σχέση της με τον Λευτέρη δοκιμάζεται, καθώς αυτός διστάζει να την ακολουθήσει στην απόδραση που ονειρεύεται.

Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά εξελίσσεται εντυπωσιακά, αλλά η είσοδος κάποιων τοπικών δημοσιογράφων δημιουργεί ένταση.

Ο Ορφέας υποψιάζεται πως την οργάνωσε ο Χάρης. Η Φωτεινή αρχίζει να αμφιβάλλει για τη Νικαίτη και πετάει το δαχτυλίδι που της χάρισε.

Ο Άγγελος δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη Ζωή, προκαλώντας ζήλια στη Σοφία. Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη, αν η Άννα δεν παντρευτεί τον Ορφέα.

