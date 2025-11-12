Μέσι: Τέλος στα σενάρια επιστροφής του στη Μπαρτσελόνα – Ο πρόεδρος της ομάδας βάζει «φρένο» στα όνειρα των φιλάθλων

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα, μετά την αιφνίδια επίσκεψη του Αργεντινού σούπερ σταρ στο «Καμπ Νου», που προκάλεσε φρενίτιδα στους φιλάθλους των «μπλαουγκράνα».

Ο 38χρονος Μέσι, ο οποίος επέστρεψε απροειδοποίητα στο εμβληματικό γήπεδο όπου μεγαλούργησε για πάνω από δύο δεκαετίες, δημοσίευσε στα social media ένα συγκινητικό μήνυμα, συνοδεύοντάς το με φωτογραφίες του στον αγωνιστικό χώρο του ανακαινισμένου σταδίου.

«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την καρδιά. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα ευτυχισμένος, όπου όλοι εσείς με κάνατε να νιώθω χίλιες φορές σαν τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Ελπίζω κάποια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω — και όχι απλώς για να πω αντίο ως παίκτης, κάτι που ποτέ δεν κατάφερα να κάνω…», έγραψε ο Μέσι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Η ανάρτηση αυτή αναζωπύρωσε τις ελπίδες των οπαδών ότι ο θρύλος της ομάδας ίσως να ετοιμάζεται για μια ονειρική επιστροφή, λίγο πριν το τέλος της καριέρας του.

Ωστόσο, ο Λαπόρτα έσπευσε να βάλει τέλος στις φήμες, τονίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για την επίσκεψη του Μέσι. «Δεν ήξερα ότι θα έρθει, αλλά το “Spotify Camp Nou” είναι το σπίτι του», δήλωσε στο Catalunya Radio. «Όπως συνέβη, νομίζω ότι ήταν μια γλυκιά, αυθόρμητη απόφαση της στιγμής. Είχε μόλις τελειώσει ένα δείπνο και ήθελε να έρθει με κάποιους φίλους».

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα πρόσθεσε: «Είναι απολύτως φυσιολογικό ο Λίο να λάβει τον πιο όμορφο φόρο τιμής στον κόσμο. Όταν ολοκληρωθούν τα έργα, το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 105.000 θεατών και θα θέλαμε να είναι εκεί. Εργαζόμαστε πάνω στο πώς θα οργανώσουμε τον φόρο τιμής και στο να εξασφαλίσουμε ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο θα μπορεί να παιχτεί εδώ. Θέλουμε να προσφέρουμε στον Λίο το αφιέρωμα που του αξίζει».

Αναφερόμενος στον τρόπο που αποχώρησε ο Μέσι από την ομάδα το 2021, ο Λαπόρτα παραδέχθηκε: «Δεν ήταν όπως θα θέλαμε όλοι. Τα πράγματα έγιναν όπως έγιναν. Αν με κάποιο τρόπο ο φόρος τιμής μπορέσει να διορθώσει αυτό που δεν έγινε τέλεια, τότε αυτό θα είναι καλό. Όμως, η φημολογία για πιθανή επιστροφή του ως παίκτη δεν είναι κατάλληλη».

Μετά τη λύση του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2021, ο Μέσι είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της διοίκησης, με αναφορές να κάνουν λόγο για «πολύ μεγάλη οργή» του ίδιου και της οικογένειάς του απέναντι στον Λαπόρτα.

Η αποτυχία συμφωνίας για ανανέωση τον οδήγησε τελικά στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν, πριν μετακινηθεί στην Ίντερ Μαϊάμι. Εκεί υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2028, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ωστόσο, ο Μέσι δεν έκρυψε τη νοσταλγία του για τη Βαρκελώνη. «Ανυπομονώ να επιστρέψω εκεί», είπε στο Sport. «Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου μιλούν συνεχώς για τη Βαρκελώνη, για την ιδέα να ζήσουμε ξανά εκεί. Έχουμε το σπίτι μας εκεί, τα πάντα, και αυτό είναι που θέλουμε. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο όταν τελειώσει η ανακαίνιση, γιατί δεν έχω ξαναπάει στο Καμπ Νου από τότε που έφυγα για το Παρίσι και μετά μετακινήθηκαν στο Μονζουΐκ».

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ προετοιμάζεται πλέον για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι το τελευταίο του με τη φανέλα της Αργεντινής.