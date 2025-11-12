Euroleague: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ – Η ώρα του αγώνα και οι απουσίες

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ για τη 10 αγωνιστική της Euroleague (21:15), σε μια αναμετρηση με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι «ερυθρόλευκοι» (6-3) θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στη Ζάλγκιρις (7-2), που συγκαταλέγεται στις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα, ενώ ο Έβανς βρίσκεται στη δωδεκάδα και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Για τους Λιθουανούς, εκτός παραμένει ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ενώ ο Μόουζες Ράιτ θα αγωνιστεί κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ