Ρόδος: Πατέρας φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα, καθώς 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του στη Ρόδο. Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022 όταν σε σχολική δομή καταγράφηκαν αναφορές για συμπεριφορές που το παιδί περιέγραφε ως ενοχλητικές και προσβλητικές για τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Ακολούθησαν ενημερωτικά σημειώματα της σχολικής κοινωνικής λειτουργού και της ψυχολόγου με αναφορές που τόνιζαν ακατάλληλες εκδηλώσεις τρυφερότητας μεταξύ του ενηλίκου και του ανηλίκου, προτείνοντας περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με τη “Δημοκρατική”, στις 29 Οκτωβρίου 2022 και στη συμπληρωματική κατάθεση της 30ής Νοεμβρίου 2022 ο ανήλικος περιέγραψε επαναλαμβανόμενα αγγίγματα στα γεννητικά όργανα εντός του σπιτιού, με ιδιαίτερη αναφορά σε στιγμές κατά τη διάρκεια του μπάνιου, όπου ο 51χρονος έμπαινε μαζί του στη μπανιέρα, παρά την έντονη δυσαρέσκεια του παιδιού. Ο ανήλικος αναφέρθηκε σε φιλιά πάνω από τα ρούχα, στην ευαίσθητη περιοχή, καθώς και σε δύο περιστατικά δαγκώματος πάνω από τα ρούχα που τοποθετούνται χρονικά σε μικρότερη ηλικία του παιδιού.

Αντιφατικές δηλώσεις από το οικογενειακό περιβάλλον

Στο αρχικό στάδιο της διερεύνησης της υπόθεσης, πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις τρυφερότητας του ενηλίκου προς το παιδί ήταν έντονες και εκτός ορίων ενώ παρουσιάστηκε και φωτογραφικό υλικό με φιλί στο στόμα. Σε μεταγενέστερη κατάθεση στις 27 Οκτωβρίου 2022 το ίδιο πρόσωπο ανασκεύασε μέρος των αρχικών ισχυρισμών, εκφράζοντας αμφιβολίες για την ύπαρξη σεξουαλικής κακοποίησης, επικαλούμενο την ιατροδικαστική εξέταση. Αντίστοιχη αναδίπλωση καταγράφεται και στις 7 Δεκεμβρίου 2022.

Η ιατροδικαστική γνωμάτευση του 2022

Ψυχολόγος που εξέτασε τον ανήλικο κατέληξε ότι διαθέτει επαρκή αντιληπτική ικανότητα για να καταθέσει στο ακροατήριο, χωρίς ανάγκη ενθάρρυνσης. Στο συνοδευτικό υλικό περιλαμβάνονται παιδικά σχέδια που αποτυπώνουν την οπτική του για τα καθημερινά περιστατικά, μεταξύ των οποίων και η επίμονη συμμετοχή του ενηλίκου κατά την υγιεινή παρά τις αντιρρήσεις του.

Σύμφωνα με τη “Δημοκρατική”, η κλινική εξέταση δεν διαπίστωσε κακώσεις στα γεννητικά όργανα ή σε άλλη ευαίσθητη περιοχή. Αναφέρθηκαν μόνο παλαιές εκδορές από πτώσεις σε άλλα σημεία του σώματος χωρίς σύνδεση με τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Η θέση της υπεράσπισης

Στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ισχυρισμοί της υπεράσπισης ότι οι επίμαχες επαφές συνιστούσαν πράξεις υγιεινής και δεν αποτελούν γενετήσιες πράξεις. Η υπεράσπιση επικαλείται την απουσία σωματικών ευρημάτων στην ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και τη χρονική συνάφεια των πρώτων αναφορών με εξώδικες ενέργειες σχετιζόμενες με αναγνώριση πατρότητας.

Μετά την απολογία του στις 18 Ιουνίου 2025 επιβλήθηκαν στον 51χρονο περιοριστικοί όροι με διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου. Προβλέπονται απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και απαγόρευση προσέγγισης του ανηλίκου σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων μέχρι την οριστική εκδίκαση.

Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Μαρία – Θηρεσία Βερβέρη.