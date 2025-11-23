Καιρός: Πέφτουν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας σήμερα – Τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ο καιρός αλλάζει σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, και η χώρα μπαίνει σταδιακά σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Τα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας θα δουν τα πρώτα χιόνια, ενώ σε πολλές περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και έντονη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα δεχθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα, ενώ τα φαινόμενα θα περιοριστούν προς Ρόδο και Καστελλόριζο. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι αραιές, αλλά κατά τόπους πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4–6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τη μέγιστη να αγγίζει τους 18–20 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, τους 21–22 στις περισσότερες περιοχές και έως τους 23–24 στα Δωδεκάνησα. Οι συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Παράλληλα, τα στοιχεία του meteo.gr επιβεβαιώνουν την πτώση της θερμοκρασίας από το μεσημέρι της Κυριακής, με τις μέγιστες τιμές έως τις 24 Νοεμβρίου να μειώνονται κατά 7–8°C, φτάνοντας στους 15–17°C στα ηπειρωτικά και στους 17–19°C στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για νέο ισχυρό σύστημα από την Ιταλία που θα δημιουργήσει επικίνδυνα φαινόμενα. Όπως τονίζει, η χώρα βρίσκεται σε φάση με «συνεχώς ανατροφοδοτούμενα μέτωπα καταιγίδων».

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα επηρεάσει τη χώρα μας μέσα στις επόμενες ώρες, δίνοντας επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί…». Προβλέπει ακόμη πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, έντονο κρύο και παγετό τη Δευτέρα και νέο κύκλο βροχών από την Τρίτη.

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες…

Αντίστοιχα, το μοντέλο GFS δείχνει νέα επιδείνωση από την Τρίτη με ισχυρές βροχές στα δυτικά και αστάθεια μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, επηρεάζοντας και την Αθήνα.

Προειδοποίηση από Σάκη Αρναούτογλου

Την ίδια στιγμή, ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα θα δεχθούν εκ νέου έντονες βροχές έως το τέλος του μήνα.

Διαφωνίες μεταξύ των μετεωρολόγων

Ωστόσο, υπάρχουν και διαφορετικές φωνές. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υποστηρίζει ότι δεν επίκειται ιδιαίτερα ισχυρή πτώση της θερμοκρασίας, γράφοντας: «Φίλοι μου, προσέχετε τι διαβάζετε! Καμία ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και ούτε ιδιαίτερα χιόνια έρχονται το Σαββατοκύριακο».

Φίλοι μου προσέχετε τι διαβάζετε!Καμία ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και ούτε καν ιδιαίτερα χιόνια έρχονται το Σ/Κ.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος τονίζει ότι οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα, λέγοντας: «Οι “Με Το Ζόρι Κακοκαιρία” ξαναχτυπούν! … Από τους 24–26°C θα περάσουμε στους 18–20°C, δηλαδή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή…».

Διευκρινίζει ότι τα χιόνια θα εμφανιστούν μόνο πάνω από τα 1.500–1.700 μέτρα σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Δυτική Στερεά, υπογραμμίζοντας πως η υπερβολή πλήττει την αξιοπιστία της μετεωρολογίας.

Οι προβλεπόμενες θερμοκρασίες που παραθέτει είναι οι εξής:

Αθήνα : 23°C (Πέμπτη), 22°C (Παρασκευή), 22°C (Σάββατο), 20°C (Κυριακή–Τρίτη)

: 23°C (Πέμπτη), 22°C (Παρασκευή), 22°C (Σάββατο), 20°C (Κυριακή–Τρίτη) Θεσσαλονίκη : 22°C (Πέμπτη–Σάββατο), 19°C (Κυριακή), 16°C (Δευτέρα), 18°C (Τρίτη)

: 22°C (Πέμπτη–Σάββατο), 19°C (Κυριακή), 16°C (Δευτέρα), 18°C (Τρίτη) Φλώρινα (700 μ.): 18°C (Πέμπτη), 14°C (Παρασκευή), 15°C (Σάββατο), 14°C (Κυριακή), 12°C (Δευτέρα), 14°C (Τρίτη)

Ο μετεωρολόγος καταλήγει ότι ο καιρός εξελίσσεται φυσιολογικά και πως ο κόσμος χρειάζεται «καθαρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση», χωρίς υπερβολικούς τίτλους που δημιουργούν εντύπωση για λόγους προβολής.

Οι : Με_Το_Ζόρι_Κακοκαιρία ξαναχτυπούν ! Ξεκίνησε πάλι η γνωστή τρομολαγνία, με δημοσιεύσεις να κατακλύζουν το…

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 12 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες καταιγίδες και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, έως το μεσημέρι κατά τόπους καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα (περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου), κατά τόπους καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτιωμένος καιρός.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025