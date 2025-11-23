Σαν σήμερα 23 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφων Τέχνης

Γεγονότα

1904: Τελετή λήξης των 3ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στον Άγιο Λουδοβίκο (St Louis) των ΗΠΑ. Οι πρώτοι αγώνες επί αμερικανικού εδάφους στέφθηκαν με παταγώδη αποτυχία. Η Ελλάδα κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο, στην άρση βαρών με τον Περικλή Κακούση.

Την παραίτησή του από μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υποβάλλει ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, μετά το φιάσκο της ματαίωσης των εσωκομματικών εκλογών. 2015: Ισοπέδωση της Καμπούλ από καταστροφικό σεισμό 6,9 ρίχτερ, αφήνοντας πίσω 80.000 άστεγους και 7.540 νεκρούς.

Γεννήσεις

1859: Γουίλιαμ Μπόνεϊ, γνωστός ως Μπίλι δε Κιντ, παράνομος της Άγριας Δύσης, που σκοτώθηκε σε ενέδρα από τον σερίφη Πατ Γκάρετ. Η ιστορία και το τέλος του απαθανατίστηκε κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη Σαμ Πέκινπα στην ταινία «Pat Garrett & Billy the Kid», με μουσική του Μπομπ Ντίλαν. (Θαν. 14/7/1881)

Παντελής Παντελίδης, Έλληνας τραγουδιστής (Θαν. 18/2/2016) 1992: Μάιλι Σάιρους, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Θάνατοι