Παναγιώτης Ραφαήλ: Στέλνει το δικό του μήνυμα έξι χρόνια μετά την πειραματική θεραπεία που του έσωσε τη ζωή

Ο μικρός Παναγιώτης-Ραφαήλ, το παιδί που πριν από έξι χρόνια ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη βοήθεια όλης της Ελλάδας για να κάνει γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία, δημοσίευσε από το σχολείο του ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook. Το παιδί εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους Έλληνες που στάθηκαν δίπλα του σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, ενώ οι γονείς του περιέγραψαν στο πιο πρόσφατο μήνυμά τους μια καθημερινότητα γεμάτη φίλους, δραστηριότητες, παιχνίδι, γέλια και Σαββατοκύριακα γεμάτα παιδικές φωνές.

Έξι χρόνια πριν, ο Παναγιώτης-Ραφαήλ είχε υποβληθεί στη Βοστώνη σε μια πειραματική θεραπεία που αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή του. Οι γονείς του είχαν ξεκινήσει μια μεγάλη διαδικτυακή εκστρατεία για να συγκεντρώσουν τα χρήματα που απαιτούνταν, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται τότε μαζικά. Χωρίς αυτή τη θεραπεία, σύμφωνα με τους γιατρούς, το προσδόκιμο ζωής δεν θα ξεπερνούσε τα δύο χρόνια.

Σήμερα, ο Παναγιώτης-Ραφαήλ πηγαίνει σχολείο, έχει φίλους και μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, με τους γονείς του να γιορτάζουν την έκτη επέτειο από εκείνη την καθοριστική θεραπεία. Στην ανάρτησή τους μοιράστηκαν όλα τα νεότερα για την εξέλιξή του, ενώ ο ίδιος ο μικρός έστειλε το δικό του μήνυμα στην κάμερα:

«21 Νοεμβρίου, μια μέρα που για εμάς μοιάζει με δεύτερα γενέθλια. Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, ο Παναγιώτης Ραφαήλ πήρε τη θεραπεία που του έδωσε το δικαίωμα να μεγαλώσει. Και τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσάς.

Σήμερα, τον βλέπουμε χαρούμενο και γεμάτο φως και νιώθουμε ευλογημένοι! Ο Παναγιώτης Ραφαήλ μεγαλώνει όπως κάθε παιδί της ηλικίας του: έχει χάσει τα πρώτα του δοντάκια, πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού, έχει πολλούς φίλους, δραστηριότητες, γέλια, παιχνίδια και Σαββατοκύριακα γεμάτα παιδικές φωνές. Κάποτε όλα αυτά ήταν όνειρο. Τώρα είναι ζωή! Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε δίπλα μας τότε. Χάρη σε εσάς, κάθε χαμόγελο, κάθε βήμα, κάθε μικρή πρόοδος είναι ένα θαύμα που συνεχίζεται. Η ελπίδα νίκησε. Και συνεχίζει να νικά, κάθε μέρα».