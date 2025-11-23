Συντριβή αεροσκάφους στο Ντουμπάι: Νέο βίντεο από την στιγμή της πτώσης του μαχητικού

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη στο Dubai Air Show θα εξελισσόταν σε τραγωδία. Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του, όταν το αεροσκάφος του συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών.

Το κοινό, που βρισκόταν στον χώρο για να απολαύσει το εντυπωσιακό σόου, κατέγραφε τη στιγμή με τα κινητά του, χωρίς να φαντάζεται ότι θα απαθανάτιζε τις τελευταίες στιγμές του άτυχου πιλότου. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η ατμόσφαιρα χαράς και θαυμασμού μετατράπηκε σε σκηνή πανικού και θλίψης.

Tejas fighter jet crashed during a demonstration flight at the Dubai Air Show. Pilot status awaited. It is not clear yet if the pilot ejected. Prayers.#Airjet #Cres #Dubai #Indai pic.twitter.com/POavyQSgjY — INDStoryS (@INDStoryS) November 22, 2025

Μετά το δυστύχημα, η επίδειξη διακόπηκε αμέσως, ενώ οι επισκέπτες οδηγήθηκαν πίσω στον εκθεσιακό χώρο για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει καρέ-καρέ τη στιγμή της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους HAL Tejas, κατά τη διάρκεια των ελιγμών του στον αέρα.

Στο βίντεο φαίνεται το αεροσκάφος να εκτελεί εντυπωσιακές κινήσεις σε σχετικά χαμηλό ύψος. Ξαφνικά, η ταχύτητά του μειώνεται απότομα, η «μύτη» του σηκώνεται, και λίγο αργότερα, καθώς επιχειρεί στροφή, χάνει ύψος και συντρίβεται δίπλα στον διάδρομο του αεροδρομίου, όπου τυλίγεται ολοκληρωτικά στις φλόγες.

A crystal clear capture of the final moments of Tejas before it crashed at Dubai Air Show. Amazing clarity.

Video credit Instagram: @wltan1791a pic.twitter.com/paXhQNXvla — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) November 22, 2025

Το Dubai Air Show βυθίστηκε στη θλίψη, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε έναν ακόμη πιλότο των αιθέρων.