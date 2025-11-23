Νέο Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις έπειτα από συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο

Σε τρεις συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία, έπειτα από συμπλοκή που σημειώθηκε έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11). Το περιστατικό συνέβη στην οδό Πεύκων, όταν ομάδα μαθητών από το ίδιο σχολικό συγκρότημα ήρθε στα χέρια για ασήμαντη αφορμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη διαφύγει από το σημείο.

Από την έρευνα που ακολούθησε και την εξέταση οπτικού υλικού, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις μαθητές – δύο Έλληνες και έναν αλλοδαπό – οι οποίοι είχαν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν την αστυνομία. Στην κατοχή του ενός, οι αστυνομικοί εντόπισαν πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών.

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στο τμήμα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο ανήλικοι, που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή.