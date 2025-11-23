Σάκης Αρναούτογλου: Ξανά στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα την Δευτέρα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη δυτική Ελλάδα από αργά τη νύχτα της Δευτέρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις ίδιες περιοχές που είχαν πληγεί πρόσφατα από τη θεομηνία, όπως την Ήπειρο και την Κέρκυρα, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας η κακοκαιρία θα απλωθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, η Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα δώσει μια μικρή ανάπαυλα από τα φαινόμενα, με συννεφιά στις ορεινές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Θα σημειωθούν μερικές τοπικές μπόρες, αλλά όχι έντονες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή, καθώς το έδαφος παραμένει κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχές, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και ήπιες βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αναμένονται παροδικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς Κελσίου, με την ψύχρα να είναι αισθητή τόσο στα δυτικά όσο και στο Αιγαίο. Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την ανατολική Ελλάδα, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 15 και 20 βαθμών.

Από το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει εκ νέου, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα προσεγγίσει τα δυτικά, επηρεάζοντας αρχικά την Κέρκυρα και την Ήπειρο με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, με χαμηλή ένταση.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, τα άστατα φαινόμενα θα συνεχιστούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια Κρήτη, διατηρούμενα έως το βράδυ της Τετάρτης. Στην ορεινή Ήπειρο και τη Μακεδονία δεν αποκλείεται να σημειωθούν και οι πρώτες χιονοπτώσεις, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.