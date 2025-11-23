Στο φως πολύτιμοι θησαυροί από πλοίο που βυθίστηκε το 1708 – Θεωρείται το «Ιερό Δισκοπότηρο» των ναυαγίων

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Τρία χρυσά νομίσματα που ανακτήθηκαν από το γαλιόνι San José. Φωτογραφία: Προεδρία της Δημοκρατίας της Κολομβίας
Τρία χρυσά νομίσματα που ανακτήθηκαν από το γαλιόνι San José. Φωτογραφία: Προεδρία της Δημοκρατίας της Κολομβίας

Κολομβιανοί επιστήμονες ανέσυραν με επιτυχία τα πρώτα τεχνουργήματα από το θρυλικό πλοίο San José, γνωστό ως το «ιερό δισκοπότηρο των ναυαγίων», σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο στην υποβρύχια αρχαιολογία.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία σε αγωγό αποχέτευσης μία χαμένη σπάνια πέτρα του 15ου αιώνα που ανήκε σε μία πανίσχυρη οικογένεια

Μεταξύ των αντικειμένων που ανακτήθηκαν είναι ένα χάλκινο κανόνι, τρία χρυσά νομίσματα και ένα λεπτεπίλεπτο κύπελλο πορσελάνης, τα οποία ανασύρθηκαν από βάθος περίπου 600 μέτρων στην Καραϊβική Θάλασσα, όπου το σκάφος βρίσκεται από το 1708.

Η ανάκτηση δεν αντιπροσωπεύει απλώς ένα κυνήγι θησαυρού, αλλά μια επιστημονική αποστολή εγκεκριμένη από την κολομβιανή κυβέρνηση για τη μελέτη του ναυαγίου και την αποκάλυψη των μυστηρίων γύρω από τη μοιραία βύθισή του κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής.

Θερμοπύλες: Bλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο – Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη – ΦΩΤΟ
Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, (κέντρο) κοιτάζει ένα κανόνι που ανασύρθηκε από το San José. Φωτογραφία: Προεδρία Κολομβίας
Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, (κέντρο) κοιτάζει ένα κανόνι που ανασύρθηκε από το San José. Φωτογραφία: Προεδρία Κολομβίας

Η άτυχη πορεία του 1708

Το San José επέστρεφε στην Ευρώπη φορτωμένο με ασύλληπτο πλούτο, ο οποίος προοριζόταν να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές προσπάθειες της Ισπανίας, όταν βρετανικά πολεμικά πλοία το αναχαίτισαν κοντά στην οχυρωμένη λιμενική πόλη της Καρθαγένης, στην Κολομβία.

Το πλοίο με τα 62 κανόνια και τα τρία κατάρτια ήταν μέρος του συστήματος του ισπανικού στόλου των θησαυρών, μεταφέροντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις ιστορικών, 11 εκατομμύρια χρυσά και ασημένια νομίσματα, πολύτιμα σμαράγδια και άλλα τιμαλφή από τις ισπανικές αποικίες στη Λατινική Αμερική.

Οι αρχαιολόγοι «ξεκλειδώνουν» το μυστήριο της πόλης που γέννησε το αλφάβητο: Νέες ανακαλύψεις ύστερα από 14 χρόνια «σιωπής»

Η εκτιμώμενη αξία του φορτίου κυμαίνεται από 14.76 έως 17. 37 δισεκατομμύρια ευρώ σε σημερινή αξία, καθιστώντας το ενδεχομένως το πιο πολύτιμο ναυάγιο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ.

Οι ιστορικές αναφορές υποστήριζαν επί μακρόν ότι μια τεράστια έκρηξη προκάλεσε τη βύθιση του πλοίου κατά τη διάρκεια της βρετανικής ενέδρας, αλλά η κυβέρνηση της Κολομβίας προτείνει τώρα εναλλακτικές θεωρίες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας η ζημιά στο κύτος να συνέβαλε στην καταστροφή του.

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 600 μέτρων, με την ακριβή του θέση να φυλάσσεται ως αυστηρά απόρρητο κρατικό μυστικό από τότε που Κολομβιανοί ερευνητές το εντόπισαν επίσημα το 2015.

Μερικοί από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του San José στον βυθό κοντά στην Καρθαγένη της Κολομβίας. Φωτογραφία: Προεδρία της Δημοκρατίας της Κολομβίας
Μερικοί από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του San José στον βυθό κοντά στην Καρθαγένη της Κολομβίας. Φωτογραφία: Προεδρία της Δημοκρατίας της Κολομβίας

 

Μια επιστημονική αποστολή, όχι κυνήγι θησαυρού

Η κυβέρνηση του Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο πρωταρχικός σκοπός της αποστολής σε βαθιά νερά είναι η έρευνα και όχι η αναζήτηση θησαυρών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι τα ανακτηθέντα τεχνουργήματα θα υποβληθούν σε μια εκτεταμένη διαδικασία συντήρησης σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά για αυτήν την αποστολή.

Ο Υπουργός Yannai Kadamani Fonrodona περιέγραψε την ανάκτηση ως «ένα ιστορικό γεγονός», επιδεικνύοντας τη δέσμευση της Κολομβίας για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με το CNN.

Η Alhena Caicedo Fernández, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Κολομβίας, δήλωσε ότι οι ανακτήσεις «ανοίγουν τη δυνατότητα για τους πολίτες να προσεγγίσουν, μέσω υλικών αποδείξεων, την ιστορία του γαλιονιού San José».

Τα τεχνουργήματα προσφέρουν ανεκτίμητες γνώσεις για το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κλίμα της Ευρώπης στις αρχές του 18ου αιώνα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής, μιας σύγκρουσης που αναμόρφωσε τις ευρωπαϊκές δυναμικές εξουσίας.

Οι ερευνητές σχεδίασαν υποβρύχια ρομπότ για να ανακτήσουν προσεκτικά τα αντικείμενα από τον βυθό, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής για να διατηρήσουν αυτά τα εύθραυστα απομεινάρια της θαλάσσιας ιστορίας της αποικιακής εποχής.

Οι κολομβιανές κυβερνήσεις έχουν ανακηρύξει το San José σημαντικό για την πολιτιστική ταυτότητα των εθνών, με σχέδια να εκθέσουν τελικά τα ανακτηθέντα τεχνουργήματα σε ένα προτεινόμενο μουσείο ναυαγίων στην Καρθαγένη.

Μια έρευνα με τηλεχειριζόμενο όχημα το 2024 χαρτογράφησε πρόσθετους θησαυρούς στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων αγκυρών, γυάλινων μπουκαλιών, κεραμικών κανατών και πολυάριθμων χρυσών αντικειμένων που εξακολουθούν να είναι διασκορπισμένα στο ναυάγιο.

Νομικές μάχες για τον θησαυρό δισεκατομμυρίων

Το San José έχει γίνει το επίκεντρο μιας διεθνούς νομικής διαμάχης στην οποία εμπλέκονται η Κολομβία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Sea Search Armada (SSA), μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών, παλαιότερα γνωστή ως Glocca Morra, ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε το ναυάγιο το 1982 και απαιτεί περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια —περίπου τη μισή εκτιμώμενη αξία του θησαυρού— μέσω διαδικασιών διαιτησίας στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο.

Η εταιρεία επιμένει ότι κατέχει τα οικονομικά δικαιώματα του πλοίου με βάση την υποτιθέμενη προηγούμενη ανακάλυψή της, σύμφωνα με το AP News.

Η Κολομβία διατηρεί τη θέση της ότι η ανακάλυψη του 2015, η οποία πραγματοποιήθηκε με διεθνή επιστημονική συνεργασία, της παρέχει κυριαρχικά δικαιώματα επί του ναυαγίου και του περιεχομένου του.

Η Ισπανία έχει επίσης εμπλακεί στη διαμάχη, υποστηρίζοντας ότι το San José παραμένει ισπανική εθνική κληρονομιά, ανεξάρτητα από το πού βυθίστηκε.

Οι αντικρουόμενες διεκδικήσεις αντικατοπτρίζουν ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την υποβρύχια αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως όσον αφορά τα ναυάγια της αποικιακής εποχής που μετέφεραν λεηλατημένο πλούτο από ιθαγενείς πολιτισμούς.

Η νομική πολυπλοκότητα αφορά τις διαφορές για άλλα διάσημα ναυάγια, συμπεριλαμβανομένων του Ισπανικού Στόλου του 1715 και της Nuestra Señora de Atocha, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων διάσωσης και της αρχαιολογικής διατήρησης.

Οι κυνηγοί θησαυρών θεωρούν τέτοια ναυάγια ως προσοδοφόρες ευκαιρίες, οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί τονίζουν την αναντικατάστατη αξία τους ως «χρονοκάψουλες» που προσφέρουν γνώσεις για τα εμπορικά δίκτυα της αποικιακής εποχής, τον ναυτικό πόλεμο και τις ζωές εκείνων που χάθηκαν στη θάλασσα.

Το San José μετέφερε όχι μόνο βασιλικό θησαυρό, αλλά και προσωπικά αντικείμενα μελών του πληρώματος και επιβατών, καθιστώντας το μια κρίσιμη αρχαιολογική τοποθεσία πέρα από τη χρηματική του αξία.

Η πρόσφατη ανάκτηση τεχνουργημάτων καταδεικνύει ότι η Κολομβία προχωρά με τα σχέδιά της παρά τη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη.

Το αν οι ανακτηθέντες θησαυροί θα παραμείνουν τελικά σε κολομβιανά μουσεία, θα επαναπατριστούν στην Ισπανία ή θα αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικών διεκδικήσεων, μένει να φανεί.

Το σίγουρο είναι ότι κάθε νέα ανακάλυψη από το San José προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της ναυτικής ιστορίας, συνδυάζοντας θέματα αυτοκρατορικής φιλοδοξίας, ναυτικού πολέμου, ασύλληπτου πλούτου και της διαρκούς ανθρώπινης γοητείας με τον βυθισμένο θησαυρό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
23:00 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ψηφιδωτό απεικονίζει την αρχαία λίμνη της Νίκαιας ως αρχαία γυναίκα – Βρέθηκε στη διάρκεια κατασκευαστικών έργων

Ένα ρωμαϊκό ψηφιδωτό του 3ου αιώνα, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στη Νίκαια της Βιθυνίας, το σημε...
15:03 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Η ανακάλυψη που ίσως αλλάξει τους κανόνες της σεισμολογίας – Ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάποια ρήγματα μπορούν να «επουλωθούν» μόνα τους μέσα σε λίγες ώρες

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα βαθιά σεισμικά ρήγματα μπορούν να «αυτο-θεραπευτούν» μέσα σε ...
08:01 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ιστορική ανακάλυψη: Ταυτοποιήθηκε η σαρκοφάγος του Φαραώ Σεσόνκ Γ’ – Στο φως 225 ταφικά αγαλματίδια

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται ως η πιο σημαντική στους βασιλικούς τάφους της περιοχής από το 1...
23:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία σε αγωγό αποχέτευσης μία χαμένη σπάνια πέτρα του 15ου αιώνα που ανήκε σε μία πανίσχυρη οικογένεια

Αρχαιολόγοι στο Βίμποργκ της Ρωσίας αποκάλυψαν δύο εντυπωσιακά ευρήματα που αναδιαμορφώνουν τη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα