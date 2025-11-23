Στο φως πολύτιμοι θησαυροί από πλοίο που βυθίστηκε το 1708 – Θεωρείται το «Ιερό Δισκοπότηρο» των ναυαγίων

Κολομβιανοί επιστήμονες ανέσυραν με επιτυχία τα πρώτα τεχνουργήματα από το θρυλικό πλοίο San José, γνωστό ως το «ιερό δισκοπότηρο των ναυαγίων», σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο στην υποβρύχια αρχαιολογία.

Μεταξύ των αντικειμένων που ανακτήθηκαν είναι ένα χάλκινο κανόνι, τρία χρυσά νομίσματα και ένα λεπτεπίλεπτο κύπελλο πορσελάνης, τα οποία ανασύρθηκαν από βάθος περίπου 600 μέτρων στην Καραϊβική Θάλασσα, όπου το σκάφος βρίσκεται από το 1708.

Η ανάκτηση δεν αντιπροσωπεύει απλώς ένα κυνήγι θησαυρού, αλλά μια επιστημονική αποστολή εγκεκριμένη από την κολομβιανή κυβέρνηση για τη μελέτη του ναυαγίου και την αποκάλυψη των μυστηρίων γύρω από τη μοιραία βύθισή του κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής.

Η άτυχη πορεία του 1708

Το San José επέστρεφε στην Ευρώπη φορτωμένο με ασύλληπτο πλούτο, ο οποίος προοριζόταν να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές προσπάθειες της Ισπανίας, όταν βρετανικά πολεμικά πλοία το αναχαίτισαν κοντά στην οχυρωμένη λιμενική πόλη της Καρθαγένης, στην Κολομβία.

Το πλοίο με τα 62 κανόνια και τα τρία κατάρτια ήταν μέρος του συστήματος του ισπανικού στόλου των θησαυρών, μεταφέροντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις ιστορικών, 11 εκατομμύρια χρυσά και ασημένια νομίσματα, πολύτιμα σμαράγδια και άλλα τιμαλφή από τις ισπανικές αποικίες στη Λατινική Αμερική.

Η εκτιμώμενη αξία του φορτίου κυμαίνεται από 14.76 έως 17. 37 δισεκατομμύρια ευρώ σε σημερινή αξία, καθιστώντας το ενδεχομένως το πιο πολύτιμο ναυάγιο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ.

Οι ιστορικές αναφορές υποστήριζαν επί μακρόν ότι μια τεράστια έκρηξη προκάλεσε τη βύθιση του πλοίου κατά τη διάρκεια της βρετανικής ενέδρας, αλλά η κυβέρνηση της Κολομβίας προτείνει τώρα εναλλακτικές θεωρίες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας η ζημιά στο κύτος να συνέβαλε στην καταστροφή του.

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 600 μέτρων, με την ακριβή του θέση να φυλάσσεται ως αυστηρά απόρρητο κρατικό μυστικό από τότε που Κολομβιανοί ερευνητές το εντόπισαν επίσημα το 2015.

Μια επιστημονική αποστολή, όχι κυνήγι θησαυρού

Η κυβέρνηση του Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο πρωταρχικός σκοπός της αποστολής σε βαθιά νερά είναι η έρευνα και όχι η αναζήτηση θησαυρών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι τα ανακτηθέντα τεχνουργήματα θα υποβληθούν σε μια εκτεταμένη διαδικασία συντήρησης σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά για αυτήν την αποστολή.

Ο Υπουργός Yannai Kadamani Fonrodona περιέγραψε την ανάκτηση ως «ένα ιστορικό γεγονός», επιδεικνύοντας τη δέσμευση της Κολομβίας για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με το CNN.

Η Alhena Caicedo Fernández, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Κολομβίας, δήλωσε ότι οι ανακτήσεις «ανοίγουν τη δυνατότητα για τους πολίτες να προσεγγίσουν, μέσω υλικών αποδείξεων, την ιστορία του γαλιονιού San José».

Τα τεχνουργήματα προσφέρουν ανεκτίμητες γνώσεις για το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κλίμα της Ευρώπης στις αρχές του 18ου αιώνα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής, μιας σύγκρουσης που αναμόρφωσε τις ευρωπαϊκές δυναμικές εξουσίας.

Οι ερευνητές σχεδίασαν υποβρύχια ρομπότ για να ανακτήσουν προσεκτικά τα αντικείμενα από τον βυθό, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής για να διατηρήσουν αυτά τα εύθραυστα απομεινάρια της θαλάσσιας ιστορίας της αποικιακής εποχής.

Οι κολομβιανές κυβερνήσεις έχουν ανακηρύξει το San José σημαντικό για την πολιτιστική ταυτότητα των εθνών, με σχέδια να εκθέσουν τελικά τα ανακτηθέντα τεχνουργήματα σε ένα προτεινόμενο μουσείο ναυαγίων στην Καρθαγένη.

Μια έρευνα με τηλεχειριζόμενο όχημα το 2024 χαρτογράφησε πρόσθετους θησαυρούς στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων αγκυρών, γυάλινων μπουκαλιών, κεραμικών κανατών και πολυάριθμων χρυσών αντικειμένων που εξακολουθούν να είναι διασκορπισμένα στο ναυάγιο.

Νομικές μάχες για τον θησαυρό δισεκατομμυρίων

Το San José έχει γίνει το επίκεντρο μιας διεθνούς νομικής διαμάχης στην οποία εμπλέκονται η Κολομβία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Sea Search Armada (SSA), μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών, παλαιότερα γνωστή ως Glocca Morra, ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε το ναυάγιο το 1982 και απαιτεί περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια —περίπου τη μισή εκτιμώμενη αξία του θησαυρού— μέσω διαδικασιών διαιτησίας στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο.

Η εταιρεία επιμένει ότι κατέχει τα οικονομικά δικαιώματα του πλοίου με βάση την υποτιθέμενη προηγούμενη ανακάλυψή της, σύμφωνα με το AP News.

Η Κολομβία διατηρεί τη θέση της ότι η ανακάλυψη του 2015, η οποία πραγματοποιήθηκε με διεθνή επιστημονική συνεργασία, της παρέχει κυριαρχικά δικαιώματα επί του ναυαγίου και του περιεχομένου του.

Η Ισπανία έχει επίσης εμπλακεί στη διαμάχη, υποστηρίζοντας ότι το San José παραμένει ισπανική εθνική κληρονομιά, ανεξάρτητα από το πού βυθίστηκε.

Οι αντικρουόμενες διεκδικήσεις αντικατοπτρίζουν ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την υποβρύχια αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως όσον αφορά τα ναυάγια της αποικιακής εποχής που μετέφεραν λεηλατημένο πλούτο από ιθαγενείς πολιτισμούς.

Η νομική πολυπλοκότητα αφορά τις διαφορές για άλλα διάσημα ναυάγια, συμπεριλαμβανομένων του Ισπανικού Στόλου του 1715 και της Nuestra Señora de Atocha, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων διάσωσης και της αρχαιολογικής διατήρησης.

Οι κυνηγοί θησαυρών θεωρούν τέτοια ναυάγια ως προσοδοφόρες ευκαιρίες, οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί τονίζουν την αναντικατάστατη αξία τους ως «χρονοκάψουλες» που προσφέρουν γνώσεις για τα εμπορικά δίκτυα της αποικιακής εποχής, τον ναυτικό πόλεμο και τις ζωές εκείνων που χάθηκαν στη θάλασσα.

Το San José μετέφερε όχι μόνο βασιλικό θησαυρό, αλλά και προσωπικά αντικείμενα μελών του πληρώματος και επιβατών, καθιστώντας το μια κρίσιμη αρχαιολογική τοποθεσία πέρα από τη χρηματική του αξία.

Η πρόσφατη ανάκτηση τεχνουργημάτων καταδεικνύει ότι η Κολομβία προχωρά με τα σχέδιά της παρά τη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη.

Το αν οι ανακτηθέντες θησαυροί θα παραμείνουν τελικά σε κολομβιανά μουσεία, θα επαναπατριστούν στην Ισπανία ή θα αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικών διεκδικήσεων, μένει να φανεί.

Το σίγουρο είναι ότι κάθε νέα ανακάλυψη από το San José προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της ναυτικής ιστορίας, συνδυάζοντας θέματα αυτοκρατορικής φιλοδοξίας, ναυτικού πολέμου, ασύλληπτου πλούτου και της διαρκούς ανθρώπινης γοητείας με τον βυθισμένο θησαυρό.