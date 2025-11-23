G20: Συνάντηση Κάρνεϊ – Μερτς στο περιθώριο της συνόδου – Στήριξη σε Ουκρανία και Γάζα, συνεργασία σε κρίσιμους τομείς

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Γάζα στο περιθώριο της συνόδου των κρατών της Ομάδας των 20 (G20) στη Νότια Αφρική, όπως δήλωσαν σήμερα σε κοινή τους ανακοίνωση οι δύο χώρες.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στήριξη για την Ουκρανία και τόνισαν ότι η όποια συμφωνία θα πρέπει να εμπλέκει άμεσα το Κίεβο, να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Για τη Γάζα, ο Κάρνεϊ και ο Μερτς επανέλαβαν τη στήριξή τους για το Ολοκληρωμένο Ειρηνευτικό Σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και επίσης συμφώνησαν στο πόσο σημαντικό είναι να επιτραπεί η είσοδος μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία σε τομείς όπως τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη καθώς επίσης στον τομέα του αεροδιαστήματος και την άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ