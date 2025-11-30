Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Παρέμεινε στην κορυφή με Ελ Καμπί

Ο Παναιτωλικός δυσκόλεψε αρκετά τον Ολυμπιακό, που βρήκε εν τέλει τη λύση με τον κορυφαίο σκόρερ του πρωταθλήματος, Αγιούμπ Ελ Καμπί, «δραπετεύοντας» από το Αγρίνιο με μια πολύ σημαντική νίκη (1-0) στην προσπάθεια διατήρησης του τίτλου του.

Η πειραϊκή ομάδα θα παραμείνει μόνη πρώτη ό,τι κι αν συμβεί στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής, καθώς έφτασε στους 31 βαθμούς κι απέχει πια πέντε από τον δεύτερο ΠΑΟΚ κι έξι από την ΑΕΚ, με παιχνίδι περισσότερο. Ο Παναιτωλικός παρέμεινε 9ος με 12 βαθμούς.

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε μια ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους «ερυθρόλευκους» να πάρουν αμέσως την κατοχή. Με καλή κυκλοφορία της μπάλας οι φιλοξενούμενοι έφταναν άνετα πέριξ της περιοχής αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν τελική προσπάθεια απέναντι στον καλά οργανωμένο Παναιτωλικό.

Οι γηπεδούχοι έπαιζαν «σφιχτά» με πρώτιστο στόχο την προσήλωση στην ανασταλτική λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, η πρώτη σχετικά αξιόλογη φάση του παιχνιδιού καταγράφηκε μόλις στο 31ο λεπτό, με τον Νασιμέντο να σουτάρει εκτός περιοχής πάνω από το δοκάρι του Τσάβες.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν τον Ρέτσο λίγο πριν το τέλος του με πρόβλημα στον προσαγωγό. Ο Ολυμπιακός σπατάλησε τα πρώτα 45 λεπτά με ανούσια κατοχή, δίχως ταχύτητα στην ανάπτυξη και χωρίς ένταση, εγκλωβισμένος στην αντίπαλη αμυντική τακτική.

Ο Ελ Καμπί λίγες φορές πήρε την μπάλα στην περιοχή κι εκείνες ανορθόδοξα, ενώ η συνύπαρξη του Μαροκινού με τον Γιάρεμτσουκ δεν απέδιδε το αναμενόμενο.

Εν τέλει, η μεγάλη ευκαιρία ανήκε στον Παναιτωλικό. Στο 49ο λεπτό, από μπαλιά του Σμυρλή και «τσαφ» της άμυνας του Ολυμπιακού η μπάλα κατέληξε αναπάντεχα στον αφύλαχτο Άλεξιτς που σούταρε πάνω στον Τζολάκη, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Βλέποντας την εικόνα να μην αλλάζει, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα βάζοντας Ροντινέι, Μουζακίτη και Γιαζιτζί για να κάνει ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του. Τελικά, η λύση για τον πρωταθλητή Ελλάδας ήρθε από τον… αέρα κι ένα καλοχτυπημένο κόρνερ του Τούρκου άσου, που επέτρεψε στον Ελ Καμπί να γράψει το 0-1 στο 70΄.

Ένα δυνατό μακρινό σουτ του Μπρούνο στο 85΄ έφυγε λίγο άουτ, για να χάσει μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 89΄ ο Γιαζιτζί, τον οποίο νίκησε διαδοχικά ο Τσάβες, με τον Παναιτωλικό να απαντά στο 90΄+2 με το πλασέ του Τσούρα που έφυγε κοντά από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη και τον Ελ Καμπί να αστοχεί προσπαθώντας να «κρεμάσει» από μακριά τον Τσάβες στο 90΄+4.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: –

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (83΄ Αγαπάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης (61΄ Λουίς Μιγκέλ), Μάτσαν, Εστεμπάν (83΄ Νικολάου), Σμυρλής (75΄ Τσούρα), Αγκίρε (46΄ Άλεξιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (59΄ Ροντινέι), Ρέτσος (45΄+1 Καλογερόπουλος), Μάνσα, Μπρούνο, Έσε, Νασιμέντο (61΄ Μουζακίτης), Μάρτινς, Στρεφέτσα (60΄ Γιαζιτζί), Γιάρεμτσουκ (80΄ Γκαρθία), Ελ Καμπί.