Κάρμεν Ρουγγέρη: «Ήθελα να είμαι βέβαιη ότι θα μείνω για μια ζωή με τον σύζυγο μου και άργησα να κάνω παιδί»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Κάρμεν Ρουγγέρη

Καλεσμένη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (30/11) η Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία μίλησε για την προσωπική της ζωή και την οικογένεια που δημιούργησε μαζί με τον αείμνηστο πια σύζυγο της.

«Ο άνδρας μου ήταν πρωταγωνιστής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είχε μια υπέροχη φωνή. Σαν σήμερα ήταν και η γιορτή του. Ήταν ένας ταπεινός, υπέροχος καλλιτέχνης και ταιριάξαμε πάρα πολύ γιατί είχαμε ίδια ενδιαφέροντα, μιλούσαμε για τη δουλειά μας, πήγαινα στις πρόβες του» ανέφερε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Ταιριάξαμε πάρα πολύ ωραία αλλά άργησα να κάνω παιδί γιατί πιστεύω πολύ ότι πρέπει να υπάρχει και η μαμά και ο μπαμπάς μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν και οι δυο, αν δηλαδή χωρίσει ένα ζευγάρι, πιστεύω ότι είναι πολύτιμοι εξίσου ο πατέρας και η μάνα. Γι’ αυτό και είναι πολύ ωραία τα παιδιά που, ακόμα και αν χωρίσουν, οι γονείς τους είναι αγαπημένοι».

«Ήθελα να είμαι βέβαιη, λοιπόν, ότι θα μείνω με τον σύζυγο μου και άργησα να κάνω παιδί. Δηλαδή ήθελα να είμαι πολύ σίγουρη ότι θα μείνουμε μαζί σε όλη μας τη ζωή και μείναμε και βγήκαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της οικογένειας, δηλαδή πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα» κατέληξε η Κάρμεν Ρουγγέρη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τις νέες αιτήσεις – Τα σημεία που πρέπει να προσέξετ...

Παπασταύρου: «Την Παρασκευή κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση της Chevron – HELLENiQ ENERGY»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:24 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Χριστίνα Κοντοβά: «Η μητρότητα με άλλαξε στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους»

Για τη μητρότητα και για την κόρη της μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» η Χριστίνα Κοντοβά,...
11:55 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Μουτσινάς- Σολωμού: Έτοιμοι για την «Οικογένεια Adams»

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Άνταμς», ετοιμάζει τις βαλίτσες της και επ...
09:41 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μετά τον Άγιο Παΐσιο δεν δέχθηκα καμία τηλεοπτική πρόταση – Αν συνεχίσει θα είναι παράλογο»

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και όπως αποκάλυψε παρά...
04:39 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Γρηγορία Μεθενίτη: «Έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Porto Leone» αλλά και τη φετινή της παρουσία στ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»