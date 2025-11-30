Κάρμεν Ρουγγέρη: «Ήθελα να είμαι βέβαιη ότι θα μείνω για μια ζωή με τον σύζυγο μου και άργησα να κάνω παιδί»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (30/11) η Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία μίλησε για την προσωπική της ζωή και την οικογένεια που δημιούργησε μαζί με τον αείμνηστο πια σύζυγο της.

«Ο άνδρας μου ήταν πρωταγωνιστής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είχε μια υπέροχη φωνή. Σαν σήμερα ήταν και η γιορτή του. Ήταν ένας ταπεινός, υπέροχος καλλιτέχνης και ταιριάξαμε πάρα πολύ γιατί είχαμε ίδια ενδιαφέροντα, μιλούσαμε για τη δουλειά μας, πήγαινα στις πρόβες του» ανέφερε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Ταιριάξαμε πάρα πολύ ωραία αλλά άργησα να κάνω παιδί γιατί πιστεύω πολύ ότι πρέπει να υπάρχει και η μαμά και ο μπαμπάς μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν και οι δυο, αν δηλαδή χωρίσει ένα ζευγάρι, πιστεύω ότι είναι πολύτιμοι εξίσου ο πατέρας και η μάνα. Γι’ αυτό και είναι πολύ ωραία τα παιδιά που, ακόμα και αν χωρίσουν, οι γονείς τους είναι αγαπημένοι».

«Ήθελα να είμαι βέβαιη, λοιπόν, ότι θα μείνω με τον σύζυγο μου και άργησα να κάνω παιδί. Δηλαδή ήθελα να είμαι πολύ σίγουρη ότι θα μείνουμε μαζί σε όλη μας τη ζωή και μείναμε και βγήκαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της οικογένειας, δηλαδή πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα» κατέληξε η Κάρμεν Ρουγγέρη.