Δερμάτινα ρούχα και αξεσουάρ: Το λάθος στην αποθήκευση που μειώνει τη διάρκεια ζωής τους
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα δερμάτινα ρούχα και αξεσουάρ θεωρούνται διαχρονικές επενδύσεις που μπορούν να διαρκέσουν μια ζωή, αρκεί να τα φροντίζουμε σωστά. Πολλοί όμως, χωρίς να το γνωρίζουν, κάνουν ένα σοβαρό λάθος στην αποθήκευση που μειώνει δραστικά τη διάρκεια ζωής των δερμάτινων ειδών.

Μούχλα: Το απλό κόλπο για να αποφύγετε την ανάπτυξή της στις ντουλάπες τοποθετώντας 2 συστατικά στο εσωτερικό τους

Η ακατάλληλη φύλαξη μπορεί να οδηγήσει σε μούχλα, ξεθώριασμα και φθορά του δέρματος, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείται συχνά. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τα δερμάτινα κομμάτια σας σαν καινούργια για πολλά χρόνια, αυτή είναι η πληροφορία που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Το λάθος στην αποθήκευση που προκαλεί φθορά στα δερμάτινα ρούχα και αξεσουάρ

Πολλές φορές, η φθορά των δερμάτινων ρούχων και αξεσουάρ δεν έρχεται από τη χρήση, αλλά από ένα σοβαρό λάθος αποθήκευσης: τη φύλαξη σε πλαστικά κουτιά ή σακούλες.

Ατσαλάκωτα ρούχα χωρίς σίδερο: 5 έξυπνα κόλπα για να αφαιρέσετε τις ζάρες, σύμφωνα με ειδικό

Τα πλαστικά δοχεία είναι πρακτικά και εύκολα στη χρήση. Όμως για το δέρμα λειτουργούν σαν αργή ασφυξία. Το πλαστικό συμβάλλει στα εξής:

  • παγιδεύει υγρασία
  • δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για μούχλα
  • προκαλεί λεκέδες που δεν φεύγουν ούτε με conditioner
  • αλλοιώνει τη φυσική μυρωδιά του δέρματος

Η ζημιά δεν είναι μόνο επιφανειακή. Η υγρασία αποδυναμώνει τις ίνες, ενώ η παγιδευμένη θερμότητα — ειδικά αν το πλαστικό βρίσκεται σε φωτεινό σημείο — ξεραίνει το υλικό. Έτσι, το δέρμα χάνει τα φυσικά του έλαια, γίνεται άκαμπτο και φθείρεται πρόωρα.

Συμπέρασμα: Τα δερμάτινα ρούχα και αξεσουάρ δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται σε πλαστικό.

Πώς να διατηρήσετε τα δερμάτινα σαν καινούργια 

  • Χρησιμοποιήστε υφασμάτινες θήκες
  • Προσέξτε την υγρασία και τη θερμοκρασία
  • Μην διπλώνετε ποτέ το δέρμα
  • Χωρίστε τα χρώματα

Χρησιμοποιήστε υφασμάτινες θήκες

Οι υφασμάτινες dust bags είναι ιδανικές γιατί επιτρέπουν στο δέρμα να «αναπνέει» και δεν παγιδεύουν υγρασία. Για μεγαλύτερη προστασία, βάλτε μέσα ένα φακελάκι silica gel, ώστε να απορροφά τυχόν υγρασία και να αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας.

Προσέξτε την υγρασία και τη θερμοκρασία

Το δέρμα διατηρείται καλύτερα σε υγρασία 40%–60%. αποφύγετε υγρά υπόγεια ή υπερβολικά ξηρές σοφίτες. Επίσης, κρατήστε το μακριά από άμεσο ηλιακό φως. Ένα σκοτεινό σημείο, όπως μια ντουλάπα μακριά από παράθυρα, είναι ιδανικό, αρκεί να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα.

Μην διπλώνετε ποτέ το δέρμα

Ένα από τα πιο ύπουλα λάθη αποθήκευσης είναι το δίπλωμα. Δημιουργεί μόνιμες ζάρες που δύσκολα διορθώνονται. Ιδανικά, αποθηκεύστε το απλωμένο. Εναλλακτικά, τυλίξτε απαλά μεγάλα κομμάτια, όπως μπουφάν.

Χωρίστε τα χρώματα

Τα σκουρόχρωμα δερμάτινα μπορεί να «ξεβάψουν» πάνω σε ανοιχτόχρωμα. Αποθηκεύστε τα ξεχωριστά ή βάλτε ανάμεσά τους ένα βαμβακερό ύφασμα ως προστατευτικό φράγμα

Η σωστή αποθήκευση είναι το μυστικό για να διαρκέσουν τα δερμάτινα ρούχα και αξεσουάρ σας για δεκαετίες.

