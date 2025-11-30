Χάλκη: Χωρίς ρεύμα έμεινε για 24 ώρες το νησί – Πλωτός γερανός έκοψε τα υποθαλάσσια καλώδια

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Χάλκη

Χωρίς ρεύμα για περίπου 24 ώρες έμεινε το νησί της Χάλκης, καθώς πλωτός γερανός έκοψε τα υποθαλάσσια καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), στην θαλάσσια περιοχή Κάνια, όταν κατά τη διαδικασία άπαρσης της άγκυρας πλωτού γερανού, με σκοπό τον απόπλου του, έκοψε τα καλώδια, βυθίζοντας το νησί στο σκοτάδι.

Για την επιδιόρθωση της βλάβης, χρειάστηκε να μεταφερθούν από τη Ρόδο μηχανήματα έργου, γεννήτρια και τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ σήμερα το πρωί, με το φορτηγό πλοίο «Μπλου Κάριερ 1».

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σήμερα, νωρίς το απόγευμα. «Αυτή την περίοδο στο νησί δεν μένει πολύς κόσμος, μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές, έχουν γεννήτριες. Οι ελάχιστοι κάτοικοι όμως έμειναν στο σκοτάδι, αφού έπρεπε να έρθουν μηχανήματα και συνεργεία από τη Ρόδο» δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης.

Σημειώνεται ότι από την Λιμενική Αρχή της Χάλκης, που διενεργεί και προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του γερανού, για παράβαση του άρθρου 273 Π.Κ. (Κοινώς επικίνδυνη βλάβη).

