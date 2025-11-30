Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον 0-2: Άνοιξε λογαριασμό στην Premier League ο Τζίμας – Δείτε το γκολ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Στέφανος Τζίμας
πηγή: EPA/ADAM VAUGHAN

Ο Στέφανος Τζίμας «άνοιξε λογαριασμό» με την φανέλα της Μπράιτον και στην Premier League, ενώ η Λίβερπουλ συνήλθε μετά το «χαστούκι» από την PSV κι επέστρεψε στις νίκες μετά από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων εντός κι εκτός των συνόρων.

Λογαριασμό στην Premier League, μετά τον Μπάμπη Κωστούλα, άνοιξε και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας. Με γκολ του 19χρονου στράικερ στο 88′, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του β’ μέρους αντί του Γουέλμπεκ, οι «γλάροι» προσγείωσαν την Νότιγχαμ μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» με 2-0 και ανέβηκαν ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία.

 

Η Λίβερπουλ που προερχόταν από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων κατάφερε ν’ αποδράσει από το Λονδίνο επί της Γουέστ Χαμ μς 2-0, χάρις σε γκολ του Ίσακ («παρθενικό» στο πρωτάθλημα) στο 60ό λεπτό και Χάκπο στις καθυστερήσεις (90’+2). Ήταν μία νίκη που ζητούσε εναγωνίως η ομάδα του Μερσεϊσάιντ για να μπορέσει να ηρεμήσει και παράλληλα να πάρει «παράταση ζωής» ο Άρνε Σλοτ. Ο τελευταίος μετά τη συντριβή από την Αϊντχόφεν στο Champions League, μέσα στο «Άνφιλντ», είχε ενημερωθεί από τη διοίκηση ότι τα ματς με Γουέστ Χαμ κι αυτό που ακολουθεί με Σάντερλαντ θα ήταν καθοριστικά για το μέλλον του στο «τιμόνι» των «κόκκινων».

Τέλος, έστω και δύσκολα η Άστον Βίλα συνέχισε την ανοδική της πορεία. Το τέρμα του Καμαρά στο 67′ αποδείχθηκε αρκετό για τους «χωριάτες» να επικρατήσουν της ουραγού και σχεδόν «καταδικασμένης», Γουλβς, με 1-0 και να «σκαρφαλώσουν» προσωρινά στην 3η θέση.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1 (81’πέν, 86′ Τιάγκο, 90’+2 Ουατάρα – 85′ πέν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2 (1′,90’+1 Φόντεν, 25′ Κβάρντιολ – 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2 (30′ πέν. Λε Φι, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρομπέι – 7′ Αντλί, 15′ Ανταμς)

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4 (69′ Ντιούσμπερι-Χολ – 1′,58′ Τιαό, 25′ Μίλεϊ, 45′ Βολτεμάντε)

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2 (59′ Κούντους – 4′ Τέτε, 6′ Γουίλσον)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 1-2 (36′ πέν. Ματέτα – 54′ Ζίρκζι, 63′ Μάουντ)

Άστον Βίλα-Γουλβς 1-0 (67′ Καμαρά)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 0-2 (45’+1 Ντε Κάιπερ, 88′ Τζίμας)

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-2 (60′ Ίσακ, 90’+2 Χάκπο)

Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 29 -12αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 25

Άστον Βίλα 24

Τσέλσι 23 -12αγ.

Μάντσεστερ Γ. 21

Λίβερπουλ 21

Σάντερλαντ 22

Μπράιτον 22

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπρέντφορντ 19

Μπόρνμουθ 19

Τότεναμ 18

Νιούκαστλ 18

Έβερτον 18

Φούλαμ 17

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τις νέες αιτήσεις – Τα σημεία που πρέπει να προσέξετ...

Παπασταύρου: «Την Παρασκευή κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση της Chevron – HELLENiQ ENERGY»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:01 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Άρης: Απάντησε στην ΑΕΛ Novibet και τα… έβαλε με τον Λανουά

Η ΠΑΕ Άρης πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για τη διαιτησία...
03:53 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Η Φλαμένγκο «λύγισε» την Παλμέιρας και κατέκτησε το Copa Libertadores

Η Φλαμένγκο ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Νότιας Αμερικής, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ισ...
02:00 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Serie A: Πρώτη και καλύτερη η Μίλαν με… υπογραφή Λεάο – Επέστρεψε στις νίκες η Γιουβέντους

Η Μίλαν λύγισε τη Λάτσιο με 1-0 στο «Σαν Σίρο», χάρη στο γκολ του Ραφαέλ Λεάο, και ανέβηκε προ...
01:15 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Σεμπαστιάν Οζιέ: «Έγραψε Ιστορία» στην Τζέντα – Παγκόσμιος πρωταθλητής Ράλι για 9η φορά στην καριέρα του

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) στέφθηκε το Σάββατο (29/11) στην Τζέντα, παγκόσμιος πρωταθλητής Ράλ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»