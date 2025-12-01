Ράφα Μπενίτεθ: «Τα ατομικά λάθη μας στοίχησαν – Δουλεύουμε κι έχουμε βελτιωθεί στον τομέα της φυσικής κατάστασης»

Η ΑΕΚ πήρε ένα σπουδαίο διπλό μέσα στη Λεωφόρο, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2, σε ένα παιχνίδι με ένταση, ρυθμό και αρκετά λάθη στην άμυνα των «πρασίνων». Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ήττα και εξηγώντας πού εντόπισε τα προβλήματα της ομάδας του.

Ο Ισπανός τεχνικός, αναφερόμενος στην εικόνα του αγώνα, είπε: «Η ΑΕΚ είχε καλύτερη κυκλοφορία στο πρώτο μέρος, χωρίς όμως να δημιουργεί ξεκάθαρες ευκαιρίες. Στο δεύτερο η ομάδα έδειξε χαρακτήρα μετά την αποβολή, ισοφαρίσαμε, αλλά τα ατομικά λάθη μας στοίχισαν. Δυστυχώς δεν πήραμε κάτι από αυτό το παιχνίδι».

Συνεχίζοντας, ο προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε πως δεν έχει νόημα να εστιάσει μόνο στα λάθη, καθώς η ευθύνη είναι συνολική: «Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τον Γενάρη, έχουμε πει ότι αυτό το πρότζεκτ χρειάζεται χρόνο. Ορισμένα ατομικά λάθη μάς κόστισαν στη βαθμολογία. Έχουμε μπροστά μας πολλά ματς, πρέπει να αναλύσουμε τι φταίει και να βελτιωθούμε. Όταν φτάσει η μεταγραφική περίοδος, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι ο πρώτος που είμαι θυμωμένος με αυτή την ήττα. Πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη. Όλοι κερδίζουμε και όλοι χάνουμε».

Αναφορικά με τη διαφορετική ένταση που έδειξε ο Παναθηναϊκός συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο Μπενίτεθ εξήγησε: «Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον αντίπαλο. Η ΑΕΚ είχε καλή κυκλοφορία, διαθέτει παίκτες στο κέντρο που μπορούν να δυσκολέψουν κάθε ομάδα που πιέζει ψηλά. Αυτό μας εμπόδισε να επιβάλουμε το παιχνίδι μας. Παρ’ όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο αντιδράσαμε, πετύχαμε δύο γκολ, παρότι ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο. Δεν έκανε πολλές ευκαιρίες, όμως ήταν κρίμα που χρειάστηκε να μείνουμε με δέκα παίκτες για να δείξουμε τέτοια αντίδραση».

Τέλος, μίλησε για τη δουλειά που γίνεται στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και για το πώς επηρεάζει η πίεση των συνεχόμενων αγώνων: «Είναι μια παράμετρος που δουλεύουμε και έχουμε βελτιωθεί. Στο Κύπελλο συνήθως γίνεται rotation. Θέλουμε να φέρουμε όλους τους παίκτες στο ίδιο επίπεδο, κάτι που δεν είναι εύκολο όταν υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Όσο κερδίζουμε, όλα φαίνονται εύκολα, αλλά όταν έρχονται δύσκολες στιγμές, όπως σήμερα, φαίνονται τα κενά. Παρ’ όλα αυτά, νομίζω πως έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε την ομάδα σε ικανοποιητικό επίπεδο».