Κολωνός: Συνελήφθη 27χρονος αλβανικής καταγωγής που παρέσυρε και τραυμάτισε ομοεθνή του

Ένας 27χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής συνελήφθη αργά το βράδυ της Κυριακής στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς θεωρείται υπεύθυνος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 26χρονου ομοεθνή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγες ώρες νωρίτερα, στην περιοχή του Κολωνού, στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος, ο 27χρονος φέρεται να χτύπησε με το αυτοκίνητό του τον 26χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε στη βίαιη αυτή ενέργεια.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο δράστης εγκατέλειψε το όχημά του και εξαφανίστηκε από το σημείο μαζί με τη 23χρονη φίλη του, η οποία εντοπίστηκε και προσήχθη από τις αρχές, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή της.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού, που εξετάζει όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.