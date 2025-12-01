Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του – «Δεν ξέρω ποιο μέρος του σώματος εξετάστηκε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είναι έτοιμος να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο, επιμένοντας ότι η υγεία του παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους, την ώρα που επέστρεφε από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν θέλετε να τα δημοσιοποιήσω, θα τα δημοσιοποιήσω». Πρόσθεσε πως τα αποτελέσματα της εξέτασης ήταν «τέλεια».

Παρά τα λεγόμενα του Τραμπ, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής διευκρινίσεις για το λόγο που χρειάστηκε η εξέταση ούτε για το ποιο σημείο του σώματός του εξετάστηκε. Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λίβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος υποβλήθηκε σε «προηγμένη απεικόνιση» στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, στο πλαίσιο της τακτικής ιατρικής του εξέτασης, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως ο Τραμπ βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Ο ίδιος, μιλώντας με το γνωστό του ύφος, παραδέχθηκε ότι «δεν έχει ιδέα» σε ποιο σημείο του σώματός του έγινε η μαγνητική τομογραφία. «Ήταν απλά μια μαγνητική τομογραφία», είπε, προσθέτοντας πως δεν αφορούσε τον εγκέφαλο, αφού –όπως δήλωσε– «έκανα ένα γνωστικό τεστ και το πέρασα με άριστα».

Πηγή: Associated Press