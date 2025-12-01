Ισαάκ Χέρτσογκ: Αναμένεται να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη – Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισαάκ Χέρτσογκ: Αναμένεται να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη – Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, αναμένεται να ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου θα λάβει μέρος σε δύο σημαντικά φόρουμ της εβραϊκής κοινότητας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ισραηλινού ιστότοπου Ynet.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Ισραηλινός πρόεδρος θα παραστεί σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Yeshiva, καθώς και σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αμερικανική Σιωνιστική Κίνηση, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Ισραήλ και της διασποράς.

Όπως επισημαίνουν συνεργάτες του, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – «Δεν έχουν τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο» λέει το υπουργείο Μεταφορών

Νέο επίδομα ανεργίας με έως 1.295 ευρώ για όλους – Τι αλλάζει και από πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:56 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

SIPRI: Ρεκόρ πωλήσεων όπλων το 2024 – Αύξηση τζίρου 26% την τελευταία δεκαετία

Παρά τους συνεχιζόμενους πολέμους σε Ουκρανία και Λωρίδα της Γάζας και τα προβλήματα που αντιμ...
04:28 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Το πάγωμα των αιτήσεων ασύλου θα διαρκέσει πολύ μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι το πάγωμα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου στις ΗΠΑ...
03:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως επιβάλει κυρώσεις σε ανώτατους δικαστικούς εάν ο Ισαάκ Χέρτσογκ δεν δώσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η ισραηλινή υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ιντίτ Σίλμαν, κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας,...
03:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του – «Δεν ξέρω ποιο μέρος του σώματος εξετάστηκε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είναι έτοιμος να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της μαγν...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»