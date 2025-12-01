Ισαάκ Χέρτσογκ: Αναμένεται να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη – Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, αναμένεται να ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου θα λάβει μέρος σε δύο σημαντικά φόρουμ της εβραϊκής κοινότητας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ισραηλινού ιστότοπου Ynet.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Ισραηλινός πρόεδρος θα παραστεί σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Yeshiva, καθώς και σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αμερικανική Σιωνιστική Κίνηση, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Ισραήλ και της διασποράς.

Όπως επισημαίνουν συνεργάτες του, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.