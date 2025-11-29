Συνταγή για ψητό χταπόδι με πατάτες, φασολάκια και ντοματίνια

Μια μοναδική συνταγή με χταπόδι. Η χερσόνησος του Σορέντο είναι γνωστή για την μαγευτική ακτογραμμή της και τις γοητευτικές μικρές πόλεις της. Αλλά ένα ταξίδι σε αυτό το μέρος της Ιταλίας είναι επίσης μια απόλαυση για τον ουρανίσκο, με μια σειρά από γαστρονομικές σπεσιαλιτέ που είναι επηρεασμένες τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Εδώ, σε αυτό το εκπληκτικό μέρος της χώρας, ο σεφ Τζουζέπε (Giuseppe) έχει φτιάξει το σπίτι και το όνομά του.

«Ήμουν 12 ετών όταν πήγα να επισκεφτώ τη θεία μου που διαχειριζόταν ένα ξενοδοχείο όχι μακριά από τη Ρώμη. Πέρασα μερικές εβδομάδες εκεί και, κάθε μέρα, τρυπώναμε κρυφά στην κουζίνα του σεφ για να κρυφοκοιτάξω ανάμεσα στα πιάτα που έφτιαχνε.

Με μάγεψε η δουλειά του και τα κομπλιμέντα των πελατών για το μαγείρεμά του. Εκείνες τις μέρες, αποφάσισα ότι στη ζωή μου θα γινόμουν κι εγώ σεφ!!!». Η λίστα συστατικών για αυτή τη συνταγή είναι απλώς μια πρόταση.

Μπορείτε να την προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας. Αν προτιμάτε περισσότερο χταπόδι, προσθέστε περισσότερο χταπόδι στην κατσαρόλα! Περισσότερα φασολάκια; Εξαρτάται απ’ τις προτιμήσεις σας.

Συστατικά για τη συνταγή

450 γραμμάρια χταπόδι, καθαρισμένο

225 γραμμάρια πατάτες

225 γραμμάρια φασολάκια

225 γραμμάρια ντοματίνια

ελαιόλαδο

φρέσκια ρίγανη

σκόρδο

αλάτι

Οδηγίες