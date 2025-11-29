Συνταγή για ψητό χταπόδι με πατάτες, φασολάκια και ντοματίνια

Συνταγή για χταπόδι στα κάρβουνα από την ακτή του Αμάλφι. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για χταπόδι στα κάρβουνα από την ακτή του Αμάλφι. Φωτογραφία: Pexels

Μια μοναδική συνταγή με χταπόδι. Η χερσόνησος του Σορέντο είναι γνωστή για την μαγευτική ακτογραμμή της και τις γοητευτικές μικρές πόλεις της. Αλλά ένα ταξίδι σε αυτό το μέρος της Ιταλίας είναι επίσης μια απόλαυση για τον ουρανίσκο, με μια σειρά από γαστρονομικές σπεσιαλιτέ που είναι επηρεασμένες τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Συνταγή για κέικ σοκολάτας στο air fryer – Έτοιμο σε λιγότερο από 25 λεπτά

Εδώ, σε αυτό το εκπληκτικό μέρος της χώρας, ο σεφ Τζουζέπε (Giuseppe) έχει φτιάξει το σπίτι και το όνομά του.

«Ήμουν 12 ετών όταν πήγα να επισκεφτώ τη θεία μου που διαχειριζόταν ένα ξενοδοχείο όχι μακριά από τη Ρώμη. Πέρασα μερικές εβδομάδες εκεί και, κάθε μέρα, τρυπώναμε κρυφά στην κουζίνα του σεφ για να κρυφοκοιτάξω ανάμεσα στα πιάτα που έφτιαχνε.

Συνταγή για σπιτική σάλτσα μουστάρδας ντιζόν

Με μάγεψε η δουλειά του και τα κομπλιμέντα των πελατών για το μαγείρεμά του. Εκείνες τις μέρες, αποφάσισα ότι στη ζωή μου θα γινόμουν κι εγώ σεφ!!!». Η λίστα συστατικών για αυτή τη συνταγή είναι απλώς μια πρόταση.

Μπορείτε να την προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας. Αν προτιμάτε περισσότερο χταπόδι, προσθέστε περισσότερο χταπόδι στην κατσαρόλα! Περισσότερα φασολάκια; Εξαρτάται απ’ τις προτιμήσεις σας.

Η αλάνθαστη συνταγή του θρύλου της γαστρονομίας Jacques Pépin για αυγά με μαγιονέζα

Συστατικά για τη συνταγή

  • 450 γραμμάρια χταπόδι, καθαρισμένο
  • 225 γραμμάρια πατάτες
  • 225 γραμμάρια φασολάκια
  • 225 γραμμάρια ντοματίνια
  • ελαιόλαδο
  • φρέσκια ρίγανη
  • σκόρδο
  • αλάτι

Οδηγίες

  • Κόψτε τις πατάτες σε κύβους και στη συνέχεια βράστε τις για 7-10 λεπτά.
  • Βράστε τα φασολάκια για 5-7 λεπτά.
  • Κόψτε τα ντοματίνια σε 4 κομμάτια ενώ οι πατάτες και τα φασολάκια κρυώνουν.
  • Στη συνέχεια, αναμείξτε τις ντομάτες με τις πατάτες και τα φασολάκια, και μετά προσθέστε ρίγανη, αλάτι και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
  • Βράστε το χταπόδι για 35-45 λεπτά, και μετά κόψτε τα πλοκάμια στην μέση.
  • Μαρινάρετε το χταπόδι με σκόρδο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και αλάτι, και στη συνέχεια ψήστε το στη σχάρα μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα.
  • Σερβίρετε το χταπόδι πάνω στις πατάτες, τα φασολάκια και τα ντοματίνια.

