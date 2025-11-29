Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο – «Αγκάθι» η άμεση αναστολή των προαγωγών στους υπαξιωματικούς

Στις 5 Δεκεμβρίου λήγει η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που ορίζει τη νέα λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις μεγαλύτερες αντιδράσεις να εστιάζουν στον χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος προαγωγών των υπαξιωματικών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Με αυτό, όπως αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Σχέδιο Νόμου έχει έξι βασικά μέρη.

Με το πρώτο εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο σκέλος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως τη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.

Παρότι το νομοσχέδιο κατά πολλούς κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ρυθμίζοντας πολλά στρεβλά ή αναχρονιστικά στοιχεία λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, το μεγαλύτερο «αγκάθι» φαίνεται ότι είναι ο τρόπος και ο χρόνος εφαρμογής των διατάξεων για τους υπαξιωματικούς, με τις αλλαγές στο βαθμολόγιο.

Ουσιαστικά, με την ίδρυση του νέου Σώματος Υπαξιωματικών, οι υπαξιωματικοί θα μπορούν να φτάσουν μέχρι τον βαθμό του υπασπιστή, από αυτόν του συνταγματάρχη, που είχαν τη δυνατότητα έως τώρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας, σε περίπτωση που ψηφιστεί η συγκεκριμένη μεταβολή, διευκρινίζοντας ότι «προσβάλλονται δύο συνταγματικές αρχές -η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είναι απαραίτητο να μην προχωρήσει προς ψήφιση αυτό το βαθμολόγιο σε αυτήν τη μορφή, γιατί θα μας αναγκάσει να το προσβάλουμε δικαστικά, ανά τάξη εισαγωγής και ανά θεσμό προέλευσης, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος για κάθε μέλος μας».

Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, Ηλίας Κολλύρης: «Οι αλλαγές στο βαθμολόγιο των στελεχών δεν πρέπει και δεν μπορούν να ισχύσουν για όσους ήδη υπηρετούν ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ή φοιτούν ήδη στις Στρατιωτικές Σχολές. Η άμεση εφαρμογή του νέου βαθμολογίου στα ήδη υπηρετούντα στελέχη όλων των προελεύσεων (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ μονιμοποιηθέντες και μη) παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, καθόσον ανατρέπει αιφνιδιαστικά το καθεστώς βαθμολογικής εξέλιξης, χωρίς μάλιστα την πρόβλεψη ουσιαστικών μεταβατικών διατάξεων. Παραβιάζει επίσης την αρχή της ισότητας, διότι στελέχη με την ίδια προέλευση, την ίδια εκπαίδευση και τα ίδια προσόντα εξελίσσονται διαφορετικά, με μόνο κριτήριο τον διαφορετικό χρόνο κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Τόνισε στο enikos.gr, η εν λόγω διάταξη με τις αλλαγές στο βαθμολόγιο των υπαξιωματικών προσκρούει και στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι έχουν γίνει αποδέκτες σφοδρών αντιδράσεων από ψηφοφόρους τους στις εκλογικές τους περιφέρειες. Τα μηνύματα έχουν φτάσει στο «Πεντάγωνο» και ήδη υπάρχει έντονος προβληματισμός για το μέλλον της συγκεκριμένης διάταξης.

«Η κατάργηση της δυνατότητας των αποφοίτων ΑΣΣΥ να προάγονται σε βαθμούς αξιωματικών ακυρώνει στην πράξη έναν θεσμό που στήριξε τις ΕΔ για περισσότερο από 150 χρόνια. Η καθηλωτική επίπτωση στη σταδιοδρομία των ήδη υπηρετούντων, οι οποίοι είχαν εισέλθει με διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς, δεν συνιστά μόνο άδικο μέτρο, αλλά πλήγμα στην εμπιστοσύνη των στελεχών προς την ίδια την Πολιτεία. Με παράδοξο τρόπο, ενώ οι ΑΣΣΥ “ανωτατοποιούνται” ακαδημαϊκά, οι απόφοιτοί τους υποβιβάζονται επαγγελματικά, χάνοντας έξι βαθμούς εξέλιξης και υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν σε μια δομή χωρίς προοπτική» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Σύμφωνα με την «Ελληνική Λύση»: «Η δημιουργία δύο παράλληλων σωμάτων υπαξιωματικών είναι ακατανόητη και επικίνδυνη και δεν συναντάται σε καμία σοβαρή στρατιωτική δομή. Οι ΕΠΟΠ βλέπουν τις προαγωγές να παγώνουν, τον καταληκτικό βαθμό να απομακρύνεται και την αποστρατεία να μετατρέπεται σε μόνιμη απειλή. Το νομοσχέδιο αυτό αποδιοργανώνει το στράτευμα και καταστρέφει την εμπιστοσύνη των στελεχών στην Πολιτεία. Το νέο μισθολόγιο είναι προκλητικά άδικο: ενισχύει τους ανώτερους βαθμούς, αφήνει τους υπαξιωματικούς και τους χαμηλόβαθμους χωρίς πραγματική οικονομική ανακούφιση και, σε πολλές περιπτώσεις, καλύπτει μειώσεις με την “προσωπική διαφορά”. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: η προσωπική διαφορά δεν είναι αύξηση, είναι λογιστική κοροϊδία που κρύβει τις πραγματικές απώλειες των στελεχών».

«Μετά τις μαζικές αποστρατείες αξιωματικών και τη συρρίκνωση των θέσεων των Ανωτάτων Αξιωματικών λόγω εξορθολογισμού, σειρά πήραν και τα στελέχη των Σχολών Υπαξιωματικών, που βλέπουν να γκρεμίζονται τα σχέδια και τα όνειρά τους. Άλλη μια φορά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων χάνει την εμπιστοσύνη του στη φυσική του ηγεσία, πολιτική και στρατιωτική.

Επίσης, με τη σύσταση της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης δρομολογούνται διαδικασίες με τις οποίες τα ΑΣΕΙ θα μετατραπούν σε φορείς παραγωγής μεταπτυχιακών και διδακτορικών και θα χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΑΚ και ιδιωτικών εταιρειών, σε βάρος του κύριου έργου της στρατιωτικής εκπαίδευσης» αναφέρει η «Νίκη» σε σχετική της ανακοίνωση.