Περού: Κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με τη Χιλή

Ερμίνα Παπαδήμα

διεθνή

Περού
Εικόνα: latercera.com

Η κυβέρνηση του Περού κήρυξε χθες, Παρασκευή, το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με τη Χιλή και ανακοίνωσε πως στέλνει στρατιωτικούς για να ενισχύσουν τους ελέγχους φοβούμενη πως ένα κύμα μεταναστών θα εγκαταλείψει τη γειτονική χώρα λόγω της πιθανής εκλογής εκεί ενός ακροδεξιού προέδρου.

Το μέτρο αυτό πρόκειται να ισχύσει για 60 ημέρες στη νότια περιφέρεια της Τάκνα, καθώς στις προεδρικές εκλογές στη Χιλή είναι φαβορί ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να απελάσει τους παράτυπους μετανάστες.

