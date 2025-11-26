Παιχνίδια Εκδίκησης: Ο Άγης συνεχίζει το χειριστικό του παιχνίδι με τη Μάγια, προσπαθώντας να προλάβει τις αποκαλύψεις

Παιχνίδια Εκδίκησης: Ο Άγης συνεχίζει το χειριστικό του παιχνίδι με τη Μάγια, προσπαθώντας να προλάβει τις αποκαλύψεις

Τι θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Παιχνίδια Εκδίκησης” στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Γεμάτη υποψίες, η Βάνα επισκέπτεται τον Χρήστο στο γραφείο του και προσπαθεί να μάθει γιατί άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον Όμιλο.

Ο Άγης, που μαθαίνει για τη συνάντησή τους,  λέει επίτηδες στη Μάγια ότι φοβάται πως ο Χρήστος θα βάλει λόγια εναντίον του στη μητέρα της, για να δηλητηριάσει τη σχέση του μαζί της.

Την ίδια στιγμή, ο Μάνος αποκαλύπτει στη Χρύσα πως η Αφροδίτη γνωρίζει ότι είναι ο πατέρας της και πως θέλει να γνωριστούν, αλλά η Χρύσα ανησυχεί μήπως ο Μάνος πληγωθεί από αυτή την εξέλιξη.

Η Κλέλια λέει στον Χρήστο πως, όταν είχαν χωρίσει με τη Μαρίνα, της είχε αποκαλύψει ότι ετοιμαζόταν να της κάνει πρόταση γάμου.

Ο Άγης ζητάει από τη Χρύσα να δει τη Μάγια, γιατί φοβάται ότι έχει κατάθλιψη, ενώ, όταν συναντά τυχαία τη Μαρίνα στην κλινική, η ευγενική στάση του προβληματίζει τη Μαρίνα.

Ο Χρήστος ζητάει από τον Διονύση να του δώσει όσα στοιχεία έχει εναντίον του Άγη και οδηγείται στην Άννα, τη φίλη της Μάγιας, η οποία του αποκαλύπτει μια πληροφορία που ανατρέπει τα πάντα.

 Δείτε το Trailer:

