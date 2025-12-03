Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Γάζας προς την Αίγυπτο

Σύνοψη από το

  • Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει «τις προσεχείς ημέρες» αποκλειστικά για την έξοδο κατοίκων της Γάζας προς την Αίγυπτο, στο πλαίσιο του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.
  • Η ισραηλινή υπηρεσία COGAT διευκρίνισε ότι το άνοιγμα του περάσματος θα γίνει σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Το πέρασμα της Ράφα, που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό από τον Μάιο 2024, αποτελεί πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων.
Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Γάζας προς την Αίγυπτο
Φωτογραφία: Reuters

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μπορέσουν να αναχωρήσουν προς την Αίγυπτο «τις προσεχείς ημέρες», κατ’ εφαρμογήν μέτρου που περιλαμβάνεται στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

«Κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατ’ εντολήν της πολιτικής εξουσίας, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει τις προσεχείς ημέρες αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο», ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία COGAT, η οποία ανήκει στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδια για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες στον παλαιστινιακό θύλακα.


Η COGAT διευκρινίζει ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα θα γίνει σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αποστολής για το πέρασμα της Ράφα δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Το πέρασμα της Ράφα είχε ανοίξει προσωρινά τον Ιανουάριο 2025, κατά την προηγούμενη δίμηνη εκεχειρία, για να επιτραπεί η έξοδος ορισμένων κατοίκων της Γάζας που είχαν σχετική άδεια, κυρίως για ιατρικούς λόγους, και για την είσοδο φορτηγών μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Περάν του ότι προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, το άνοιγμα της Ράφα αποτελεί πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει το συνοριακό πέρασμα από την παλαιστινιακή πλευρά από τον Μάιο 2024 και ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιείτο για «τρομοκρατικούς στόχους», κυρίως για την εισαγωγή όπλων.

Το πέρασμα της Ράφα βρίσκεται στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, στα σύνορα με την Αίγυπτο. Συνορεύει με την έρημο του Σινά.

Η πρόσβαση από την πλευρά της Αιγύπτου είναι σημαντική για τα μέλη των διεθνών ανθρωπιστικών αποστολών και για τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και κυρίως καύσιμα, απαραίτητα για την καθημερινή ζωή σε μία περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση.

Το πέρασμα της Ράφα ήταν ένα από τα βασικά σημεία εξόδου των Παλαιστινίων που είχαν άδεια από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τελεί υπό καθολικό αποκλεισμό από το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

