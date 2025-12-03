Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος βρίσκει τον Λευτέρη και την Φωτεινή και εκδικείται τον Καλλιγά, απόψε στις 20:00

Η Ζωή και η Νικαίτη βρίσκουν καταφύγιο στην πανσιόν της Έλλης στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Θεόφιλος και ο Χάρης προλαμβάνουν την εκδικητική μανία του Ορφέα.

Η Χαρούλα κι η Έλλη μεταφέρουν την Ζωή και τη Νικαίτη στην πανσιόν και τις φροντίζουν.

Τα δίδυμα προσπαθούν να νικήσουν το φόβο τους.

Η Άννα με τον Ορφέα δίνουν μια παράσταση αγάπης μπροστά στους δημοσιογράφους και λένε πως έπεσαν σε μια παγίδα.

Ο Άγγελος ανησυχεί γιατί τα κινητά του Λευτέρη και της Φωτεινής είναι κλειστά, ο Αχιλλέας του δείχνει τη φωτογραφία με το φιλί. Για πρώτη φορά αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το κρυφό του χαρτί: έναν πληροφοριοδότη που έχει μέσα στο σπίτι της οικογένειας Καλλιγά.

Μαθαίνει όσα έχουν συμβεί και αναλαμβάνει δράση για να πάρει τα δίδυμα από εκεί.

Φωτεινή και Λευτέρης στέλνουν ένα μήνυμα στην οικογένεια Καλλιγά.

Δείτε το trailer: