«Να μ’ αγαπάς»: Ο Ορφέας, απελπισμένος, κινείται επικίνδυνα προς την Φωτεινή, απόψε στις 20:00

Ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και την Φωτεινή φέρνει αναστάτωση στην οικογένεια Καλλιγά, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Σοφία παίρνει τα ηνία στο σπίτι και μοιράζει ρόλους, ενώ η Ζωή με τη Νικαίτη εξαντλημένες δίνουν μάχη για να επιβιώσουν ώσπου η Χαρούλα και η Έλλη τις εντοπίζουν.

Στο «κρατητήριο», ο Χάρης πιέζει με βία τον Λευτέρη και τη Φωτεινή να μιλήσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Θεόφιλος αγωνιά να κρατήσει τον έλεγχο, αλλά ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και τη Φωτεινή φέρνει αναταραχή.

Ο Χάρης πανηγυρίζει, ο Ορφέας συντρίβεται… και η απελπισία τον οδηγεί σε μια απρόβλεπτη, επικίνδυνη κίνηση.

Ο Θεόφιλος και ο Χάρης πιέζουν την Φωτεινή να τους πει ποιος κρύβεται πίσω τους…

Δείτε το trailer: