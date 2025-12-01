Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος παρατά Ζωή και Νικαίτη στη μέση του δρόμου, απόψε στις 20:00

Νάντια Ρηγάτου

Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος παρατά Ζωή και Νικαίτη στη μέση του δρόμου, απόψε στις 20:00

Τα δίδυμα πέφτουν θύματα απαγωγής απ’ την οικογένεια Καλλιγά στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Τα δίδυμα επιστρέφουν στην πανσιόν, πέφτουν όμως θύματα απαγωγής.

Ο Θεόφιλος αποφασίζει να παρατήσει την Ζωή και την Νικαίτη στην μέση του πουθενά μες στην νύχτα, με αποτέλεσμα οι δυο τους να περιπλανιούνται στο άγνωστο.

Ορφέας και Άννα είναι συντετριμμένοι καθώς φαίνεται ότι Φωτεινή και Λευτέρης τους εξαπάτησαν.

Η Χαρούλα αποφασίζει να φύγει απ’ το σπίτι των Καλλιγά, ενώ η Σοφία απολαμβάνει την νίκη της.

