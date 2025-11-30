Να μ΄αγαπάς: Τα δίδυμα πέφτουν θύματα απαγωγής – Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Να μ΄αγαπάς: Τα δίδυμα πέφτουν θύματα απαγωγής – Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Συνταρακτικά τα νέα επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” που έρχονται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:00 στον Alpha.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 36

Τα δίδυμα επιστρέφουν στην πανσιόν, πέφτουν όμως θύματα απαγωγής.

Ο Θεόφιλος αποφασίζει να παρατήσει την Ζωή και την Νικαίτη στην μέση του πουθενά μες στην νύχτα, με αποτέλεσμα οι δυο τους να περιπλανιούνται στο άγνωστο.

Ορφέας και Άννα είναι συντετριμμένοι καθώς φαίνεται ότι Φωτεινή και Λευτέρης τους εξαπάτησαν. Η Χαρούλα αποφασίζει να φύγει απ’ το σπίτι των Καλλιγά, ενώ η Σοφία απολαμβάνει την νίκη της.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 37

Η Σοφία παίρνει τα ηνία στο σπίτι και μοιράζει ρόλους, ενώ η Ζωή με τη Νικαίτη εξαντλημένες δίνουν μάχη για να επιβιώσουν ώσπου η Χαρούλα και η Έλλη τις εντοπίζουν.

Στο κρατητήριο, ο Χάρης πιέζει με βία τον Λευτέρη και τη Φωτεινή να μιλήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Θεόφιλος αγωνιά να κρατήσει τον έλεγχο, αλλά ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και τη Φωτεινή φέρνει αναταραχή.

Ο Χάρης πανηγυρίζει, ο Ορφέας συντρίβεται… και η απελπισία τον οδηγεί σε μια απρόβλεπτη, επικίνδυνη κίνηση.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 20:00

Περίληψη 38

Ο Θεόφιλος και ο Χάρης προλαμβάνουν την εκδικητική μανία του Ορφέα. Η Χαρούλα κι η Έλλη μεταφέρουν την Ζωή και τη Νικαίτη στην πανσιόν και τις φροντίζουν.

Τα δίδυμα προσπαθούν να νικήσουν το φόβο τους. Η Άννα με τον Ορφέα δίνουν μια παράσταση αγάπης μπροστά στους δημοσιογράφους και λένε πως έπεσαν σε μια παγίδα. Ο Άγγελος ανησυχεί γιατί τα κινητά του Λευτέρη και της Φωτεινής είναι κλειστά, ο Αχιλλέας του δείχνει τη φωτογραφία με το φιλί.

Για πρώτη φορά αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το κρυφό του χαρτί: έναν πληροφοριοδότη που έχει μέσα στο σπίτι της οικογένειας Καλλιγά. Μαθαίνει όσα έχουν συμβεί και αναλαμβάνει δράση για να πάρει τα δίδυμα από εκεί. Φωτεινή και Λευτέρης στέλνουν ένα μήνυμα στην οικογένεια Καλλιγά.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 39

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης καίνε την αποθήκη που τους κρατούσε η οικογένεια Καλλιγά και δραπετεύουν με τη βοήθεια του Άγγελου, που τους φιλοξενεί στο σπίτι του.

Ο Ορφέας υποψιάζεται πως υπάρχει ανάμεσά τους κατάσκοπος του άγνωστου εχθρού τους. Η Νικαίτη ελπίζει να γυρίσει στο αρχοντικό, η Ζωή της το αποκλείει.

Ο Θεόφιλος κάνει συμφωνία με τον Θανάση να τις διώξει και από την πανσιόν, ενώ προσλαμβάνει άτομο για να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τα δίδυμα. Η Σοφία διοικεί το σπίτι σαν δικτάτορας. Ορφέας και Λευτέρης συναντιούνται στο δρόμο και τσακώνονται.

Η Εβίτα μαθαίνει τα νέα και αποφασίζει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο Θανάσης μετά από συνάντηση που είχε με τον Θεόφιλο, αναγκάζεται να κάνει κάτι είναι κόντρα στην ηθική του…

