Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση

Για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ρώμη», την αντιπολίτευση και τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤnews.

«Σας έφερα ένα βιβλίο που το πήρα από κάποιον που το αγόρασε. Ξεπούλησε το βιβλίο, είχαμε κάνει 1.000 αντίτυπα» ανέφερε, ενώ επεσήμανε ότι μέσα στην εβδομάδα θα δοθούν κι άλλα αντίτυπα.

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα μιας και το είπατε, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε, προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά. Διότι τέτοιος χαμός να έχεις 2.500 άτομα για ένα βιβλίο στο Κάραβελ…» είπε ο υπουργός Υγείας.

«Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. Έχω πάρει τα μαθήματα που έκανα ως καθηγητής πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάρει το βιβλίο, το έχουμε κάνει σκριπτ δηλαδή από την ομιλία του έχω κάνει κείμενο και μετά κάθομαι και το χτενίζω και διορθώνω κάποια λάθη. Προσθέτω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράφω από την αρχή» σημείωσε.

«Το βιβλίο πάντως αυτό να ξέρετε για τη Ρώμη. Αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο, εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό» τόνισε.