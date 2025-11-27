Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού

Ο Θεόφιλος διώχνει από το σπίτι την Ζωή και τη Νικαίτη, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού, προκαλώντας σοκ και συντριβή σε όλους.

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια.

Ο Ορφέας και η Άννα αρχίζουν να πιστεύουν τα λόγια της Σοφίας περί συνωμοσίας, γεγονός που ραγίζει τις σχέσεις τους με τα δίδυμα.

Ο Θεόφιλος ξεσπά, καταστρέφει τα έγγραφα της Ζωής και την πετά έξω μαζί με τη Νικαίτη, ενώ αποκαλύπτει και τις δικές του ανασφάλειες.

Τα δίδυμα φεύγουν πληγωμένα, όμως ο Λευτέρης ορκίζεται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. 

Δείτε το trailer

16:42 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

