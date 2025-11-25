Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Η Σοφία αναγκάζει την Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο απ’ την περιουσία της, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha. 

Η Σοφία επιστρέφει έχοντας μάθει το παρελθόν της Ζωής. Γίνεται αμέσως απειλητική και αρχίζει να εκβιάζει τη Ζωή με περισσότερες αποκαλύψεις.

Ο Ορφέας κι η Φωτεινή ζουν κρυφά τον έρωτα τους και περνούν περισσότερες ώρες μαζί αφού την έχει προσλάβει σαν βοηθό του με τον Θεόφιλο να παρακολουθεί στενά την κρυφή τους σχέση.

Η Άννα αντιμετωπίζει την ψυχρότητα του Λευτέρη που ο πληγωμένος εγωισμός του την μαστιγώνει με την πρώτη ευκαιρία.

Ο Μάκης φροντίζει τον Χάρη στο σπίτι του παππού και περιποιείται τις πληγές του, ενώ η Στυλιανή ανησυχεί ότι την απατά και παραδίνεται στην ανασφάλεια ότι της λείπει ένα παιδί.

Η Σοφία δε χάνει χρόνο, αναγκάζει τη Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο απ’ την περιουσία της, ενώ στο τέλος μπαίνει στο δωμάτιο της και παίρνει και τα χρυσαφικά της. Η Ζωή δεν αντέχει άλλο. Είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο.

 Η Σοφία γίνεται απειλητική και εκβιάζει τη Ζωή με περισσότερες αποκαλύψεις…

 Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
17:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Αστυνόμος Κομνηνός συναντά τον Πέτρο, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Καθηλωτικές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 ...
15:06 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση για την 4η σεζόν της σειράς – φαινόμενο

Η Alter Ego Media και το MEGA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν πως  προχωρά με εντατι...
13:57 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το σχέδιο του Καστίλια για να αποκαλύψει την εμπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια&...
09:49 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (24/11): Ποιοι κυριάρχησαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Η πρωινή ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τις εκπομπές να διεκδικούν καθημ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα