Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 49χρονη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Καταζητείται ο σύζυγός της

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 49χρονη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Καταζητείται ο σύζυγός της

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία όπου 49χρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, κοντά στην Ανκόνα. Σύμφωνα με τους ανακριτές, όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της, ηλικίας πενήντα ετών, ο οποίος καταζητείται.

Το θύμα είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από τη Βόρεια Μακεδονία, όπως και ο φερόμενος ως δράστης. Τον περασμένο Απρίλιο ο 50χρονος είχε επιτεθεί στη γυναίκα του με τσεκούρι σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Εκείνη είχε καταφέρει να γλιτώσει σχεδόν από θαύμα βρίσκοντας καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι. Ο δράστης της είχε καταστρέψει το κινητό, φωνάζοντας “απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς”.

Τον Ιούλιο δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και, χάρη σε μειωμένη ποινή, μπόρεσε να επιστρέψει στη συζυγική στέγη.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία δύο χρόνια η άτυχη γυναίκα ήταν θύμα της παραληρηματικής, βίαιης συμπεριφοράς του φερόμενου ως δολοφόνου της.  Ο σύζυγός της, Nazif Muslija, ζούσε μαζί της  παρά την αγωγή διαζυγίου και την καταδίκη για κακοποίηση. Προς το παρόν άφαντος είναι άφαντος και αναζητείται από τους καραμπινιέρους.

Στον τόπο του εγκλήματος έσπευσαν ο εφημερεύων εισαγγελέας της Εισαγγελίας της Ανκόνας, οι καραμπινιέροι της ερευνητικής ομάδας, οι καραμπινιέροι της Επιστημονικής Έρευνας της Ανκόνας και της εταιρείας Jesi, καθώς και ο δήμαρχος του Monte Roberto, Lorenzo Focante.

Η σύλληψη τον Απρίλιο και η καταγγελία τον Ιανουάριο

Ο Muslija, τον περασμένο Ιούλιο είχε τιμωρηθεί με ποινή δέκα μηνών, για την επίθεση που έκανε τον Απρίλιο. Ο πενηντάχρονος τότε είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ η γυναίκα είχε βρει άλλο κατάλυμα, αλλά λόγω των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων τον Μάιο, ο δικαστής αποφάσισε να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα και να τον θέσει υπό κράτηση.

Μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο, η γυναίκα είχε καταγγείλει ακόμα μια βίαιη επίθεση που είχε υποστεί στο αυτοκίνητο, όταν ο άνδρας είχε σπάσει το παρμπρίζ, πάλι με τσεκούρι=. Η γυναίκα τότε νοσηλεύτηκε και ήρε 30 ημέρες αναρρωτική άδεια και ο σύζυγός της είχε κατηγορηθεί για σωματικές βλάβες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Συνάντηση Κυριάκου Πιερρακάκη στη Ρώμη με τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: «Μπλόφα η δήλωση ότι είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη», δηλώνει αξιωματούχος του ΝΑΤΟ

Η απειλή του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη δεν ήταν παρά μπλόφα,...
21:40 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Επστάιν: Αδημοσίευτες φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική – Τα έδωσαν στην δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί

Για πρώτη φορά έρχονται στο φως φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Επστάιν...
20:37 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ρούτε: Μόνο ο Τραμπ μπορεί να «σπάσει» το αδιέξοδο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία» – Το μήνυμα στον Πούτιν από το πρόγραμμα PURL

«Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο όσον αφορά ...
19:26 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Απελευθερώθηκαν οι ναυτικοί του ελληνόκτητου πλοίου Eternity C – Το βύθισαν οι Χούθι τον Ιούλιο

Οι Χούθι απελευθέρωσαν τους ναυτικούς του φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο είχε βυθιστεί τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»