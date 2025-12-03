Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 49χρονη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Καταζητείται ο σύζυγός της

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία όπου 49χρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, κοντά στην Ανκόνα. Σύμφωνα με τους ανακριτές, όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της, ηλικίας πενήντα ετών, ο οποίος καταζητείται.

Το θύμα είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από τη Βόρεια Μακεδονία, όπως και ο φερόμενος ως δράστης. Τον περασμένο Απρίλιο ο 50χρονος είχε επιτεθεί στη γυναίκα του με τσεκούρι σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Εκείνη είχε καταφέρει να γλιτώσει σχεδόν από θαύμα βρίσκοντας καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι. Ο δράστης της είχε καταστρέψει το κινητό, φωνάζοντας “απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς”.

Τον Ιούλιο δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και, χάρη σε μειωμένη ποινή, μπόρεσε να επιστρέψει στη συζυγική στέγη.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία δύο χρόνια η άτυχη γυναίκα ήταν θύμα της παραληρηματικής, βίαιης συμπεριφοράς του φερόμενου ως δολοφόνου της. Ο σύζυγός της, Nazif Muslija, ζούσε μαζί της παρά την αγωγή διαζυγίου και την καταδίκη για κακοποίηση. Προς το παρόν άφαντος είναι άφαντος και αναζητείται από τους καραμπινιέρους.

Στον τόπο του εγκλήματος έσπευσαν ο εφημερεύων εισαγγελέας της Εισαγγελίας της Ανκόνας, οι καραμπινιέροι της ερευνητικής ομάδας, οι καραμπινιέροι της Επιστημονικής Έρευνας της Ανκόνας και της εταιρείας Jesi, καθώς και ο δήμαρχος του Monte Roberto, Lorenzo Focante.

Η σύλληψη τον Απρίλιο και η καταγγελία τον Ιανουάριο

Ο Muslija, τον περασμένο Ιούλιο είχε τιμωρηθεί με ποινή δέκα μηνών, για την επίθεση που έκανε τον Απρίλιο. Ο πενηντάχρονος τότε είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ η γυναίκα είχε βρει άλλο κατάλυμα, αλλά λόγω των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων τον Μάιο, ο δικαστής αποφάσισε να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα και να τον θέσει υπό κράτηση.

Μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο, η γυναίκα είχε καταγγείλει ακόμα μια βίαιη επίθεση που είχε υποστεί στο αυτοκίνητο, όταν ο άνδρας είχε σπάσει το παρμπρίζ, πάλι με τσεκούρι=. Η γυναίκα τότε νοσηλεύτηκε και ήρε 30 ημέρες αναρρωτική άδεια και ο σύζυγός της είχε κατηγορηθεί για σωματικές βλάβες.