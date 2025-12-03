Σέρρες: ΕΔΕ για την αστυνομική κλούβα που προσπάθησε να σπάσει τον κλοιό των αγροτών

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει οδηγό κλούβας της αστυνομίας, αφού έχει κάνει αναστροφή, να επιχειρεί να σπάσει το μπλόκο των αγροτών, σε ένα από τα σημεία όπου έχουν βγει οι αγρότες στον δρόμο, στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει η voria.gr, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή, και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ανεβάζει ταχύτητα, ενώ ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί.

Η ΕΛΑΣ διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για περιστατικό, ούτως ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ελήφθη η απόφαση για αυτή την ενέργεια.