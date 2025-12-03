Σέρρες: ΕΔΕ για την αστυνομική κλούβα που προσπάθησε να σπάσει τον κλοιό των αγροτών

  • Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει κλούβα των ΜΑΤ στις Σέρρες να κινείται προς μπλόκο αγροτών, σχεδόν εμβολίζοντας τρακτέρ και αγρότες στον κόμβο Πετριτσίου.
  • Ο οδηγός της κλούβας έκανε αναστροφή και πέρασε με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, “σπρώχνοντας” ένα από αυτά για αρκετά μέτρα, ενώ αγρότες προσπαθούσαν να ανακόψουν την πορεία του.
  • Η ΕΛΑΣ ζήτησε τη διενέργεια ΕΔΕ για το απίστευτο περιστατικό, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες της εξαιρετικά επικίνδυνης ενέργειας του οδηγού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

ΜΑΤ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕΡΡΕΣ

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει οδηγό κλούβας της αστυνομίας, αφού έχει κάνει αναστροφή, να επιχειρεί να σπάσει το μπλόκο των αγροτών, σε ένα από τα σημεία όπου έχουν βγει οι αγρότες στον δρόμο, στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.

Άνοιξαν οι αγρότες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει η voria.gr, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή, και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ανεβάζει ταχύτητα, ενώ ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί.

Η ΕΛΑΣ διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για περιστατικό, ούτως ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ελήφθη η απόφαση για αυτή την ενέργεια.

23:07 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

