Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου: Προσαγωγές και συλλήψεις – Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με διακοπή της κυκλοφορίας στην Πανεπιστημίου και κλειστούς σταθμούς μετρό.
  • Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» έχουν κλείσει, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.
  • Κατά τη διάρκεια προελέγχων, έγιναν συνολικά 33 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου, ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, οι Αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

 

18:04 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Εικόνες καταστροφής στη Φλώρινα: Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους

Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους στη Φλώρινα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πρ...
17:55 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

«Μαλακώνει» ο καιρός την επόμενη εβδομάδα – «Αντικυκλώνας απλώνει την “ομπρέλα” του σταματώντας τις βροχές»

Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από το σαρωτικό πέρασμα της...
17:47 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

«Χαμόγελο του παιδιού»: Εξαφανίστηκε 20χρονη από το Λαύριο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση της 20χρονης Μαρίας – Ζωής Σιδηρο...
17:14 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (06/12), κατόπιν εντολής της ΕΛ...
