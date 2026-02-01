Διπλή τραγωδία στους δρόμους της Τουρκίας με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν σήμερα Κυριακή τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Στην μία περίπτωση, δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Αττάλεια, τη μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.

«Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε. Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

🇹🇷 In Antalya, a bus failed to navigate a turn and overturned into a ditch Six people were killed, 26 were injured. The incident was confirmed by Antalya Province Governor Hulusi Şahin. pic.twitter.com/eSSYaWmGOq — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, η Αττάλεια υποδέχεται πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο.

Δικαστική έρευνα για το δυστύχημα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για το ατύχημα στην Αττάλεια.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα οικεία πρόσωπα των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και εκείνων που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, το οποίο μας λύπησε βαθιά όλους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες πολίτες που λαμβάνουν θεραπεία».

Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 1, 2026

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ