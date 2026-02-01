Διπλή τραγωδία στους δρόμους της Τουρκίας με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν σήμερα Κυριακή τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.
  • Στην Αττάλεια, εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής και της ομίχλης.
  • Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν σήμερα Κυριακή τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Τουρκία: Φρικτό τροχαίο στην Αττάλεια με ανατροπή λεωφορείου – 9 νεκροί και 25 τραυματίες

Στην μία περίπτωση, δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Αττάλεια, τη μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.

«Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε. Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, η Αττάλεια υποδέχεται πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο.

τροχαίο Αττάλεια

τροχαίο Αττάλεια

τροχαίο Αττάλεια

Δικαστική έρευνα για το δυστύχημα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για το ατύχημα στην Αττάλεια.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα οικεία πρόσωπα των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους και εκείνων που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, το οποίο μας λύπησε βαθιά όλους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες πολίτες που λαμβάνουν θεραπεία».

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

14:27 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

