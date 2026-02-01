Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν χώρο μνήμης του Άλκη Καμπανού στην Καλαμαριά – ΦΩΤΟ

  • Στόχος βανδαλισμού έγινε χώρος μνήμης για τον Άλκη Καμπανό στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του.
  • Ο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το πράξη ασέβειας σε μια χρονική περίοδο με ιδιαίτερο συμβολισμό.
  • Ο σύλλογος προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά συγκεκριμένων ηθικών αυτουργών για το περιστατικό βανδαλισμού.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν χώρο μνήμης του Άλκη Καμπανού στην Καλαμαριά – ΦΩΤΟ

Στόχος βανδαλισμού έγινε χώρος μνήμης για τον Άλκη Καμπανό στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του.

Ο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βανδαλισμού στον χώρο μνήμης για τον Άλκη Καμπανό.

Ο σύλλογος κάνει λόγο για πράξη ασέβειας σε μια χρονική περίοδο με ιδιαίτερο συμβολισμό και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Ο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε χώρο μνήμης, σε μια χρονική περίοδο με ιδιαίτερο συμβολισμό και φορτίο για τον σύλλογο και τον αθλητισμό γενικότερα.

Τις ημέρες των 100 χρόνων της ομάδας, την ημέρα του μνημόσυνου τεσσάρων ετών από τη δολοφονία του ΆΛΚΗ και μόλις μία ημέρα μετά την κηδεία των οπαδών του ΠΑΟΚ, τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν ευθέως τη μνήμη των νεκρών και την έννοια του αθλητισμού.

Η βεβήλωση μνημείων και χώρων μνήμης δεν αποτελεί έκφραση αντιπαράθεσης ή οπαδικής ταυτότητας, αλλά πράξη ασέβειας και έλλειψης στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο σύλλογος θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων ηθικών αυτουργών για το συγκεκριμένο περιστατικό και καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό, προστατεύοντας χώρους που αποτελούν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και ιστορίας».

16:03 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 3 τραυματίες αστυνομικοί και 4 συλλήψεις έπειτα από ένταση στο κέντρο της πόλης 

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία έπειτα από επίθεση σε βάρος αστυνομικών, από άτομα...
15:45 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Πνίγηκε» η Σαντορίνη: Ποτάμια οι δρόμοι σε χωριά – Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα να κεντρικοί δρόμοι του νησιού, κυρίως σε Εμ...
15:29 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης – Στα λευκά ο Χορτιάτης – Δείτε βίντεο

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έπεσαν το μεσημέρι της Κυριακής (01/02) στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτ...
14:49 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Νάουσα: Νεκρός 61χρονος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του

Ένας 61χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα (1/2) το πρωί στη Νάουσα της Ημαθίας, κατά τη δ...
