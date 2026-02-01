Κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει, μην ξεγελιέστε» λένε οι μετεωρολόγοι – Πότε αναμένεται δεύτερος γύρος βροχοπτώσεων στην Αττική 

  • Οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία «δεν έχει τελειώσει», τονίζοντας πως «μένουν άλλες 24 ώρες» έντονων φαινομένων.
  • Στην Αττική ειδικότερα, αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.
  • Ο κ. Καλλιάνος καλεί τους πολίτες να «μην ξεγελιέστε» από την ηλιοφάνεια, καθώς από το απόγευμα έως αργά το βράδυ θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες.
Σε νέες αναρτήσεις προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής οι μετεωρολόγοι, προειδοποιώντας ότι η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει.

Αναλυτικά, σε ανάρτηση που προχώρησε το μεσημέρι ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, τόνισε ότι η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι στην Αττική αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά.

«”Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει! Μένουν άλλες 24 ώρες…”

Καλημέρα και καλό μήνα!

Mεγάλα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί από νωρίς το πρωί κυρίως στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία ,τη Στερεά και τη δυτική Αττική ενώ προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι και σε στεριά και σε θάλασσα..

Η κακοκαιρία σταδιακά θα μετατοπιστεί ανατολικά , ωστόσο ακολουθούν οι περιοχές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή μέχρι αύριο το πρωί όπου η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί.

Αττική: νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά. Δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική».

«Μην ξεγελιέστε» λέει ο Καλλιάνος

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επεσήμανε μέσω ανάρτησής του να «μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έγραψε:

«Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.
Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών ισχυρών φαινομένων.
Καλή Κυριακή σε όλες και όλους».

 

