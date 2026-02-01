Ήρα Κατσούδα στο enikos.gr: «Το χιούμορ δεν έχει φύλο»

Η γνωστή stand up comedian μιλά στο enikos.gr για τις ιδιαιτερότητες της τέχνης που υπηρετεί και την κωμωδία που “σώζει” ζωές.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του “Εκτός Σχεδίου”, την αυτοσχεδιαστική κωμωδία με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη που θα πρωταγωνιστεί, η Ήρα Κατσούδα μιλά για το πως είναι να είσαι stand up comedian σε μια ζωή που δεν είναι για γέλια…

-Σε τι φάση σε συναντώ δημιουργικά;

Αυτήν την περίοδο είμαι σε μια φάση που τρέχω φουλ αλλά είναι και πολύ δημιουργική οπότε δεν κουράζομαι ούτε παραπονιέμαι.Έχω αφενός την νέα μου παράσταση που παίζεται κάθε Πέμπτη στο Θέατρο Olvio στο Γκάζι, τις «Όμορφες Σκέψεις» και μετά έχουμε και το «Εκτός Σχεδίου» την νέα αυτοσχεδιαστική σειρά στην ΕΡΤ, στην οποία παίζω μαζί με πέντε ηθοποιούς και είναι ουσιαστικά ένα αυτοσχεδιαστικό sitcom. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη και εξιταρισμένη για το καινούριο.

–Πως είναι για μια γυναίκα να είναι stand up comedian;

Για να κάνουμε ακόμα αυτή την ερώτηση σημαίνει ότι τα πράγματα ακόμα δεν είναι ισορροπημένα. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν είναι πάντα εύκολο. Η σκηνή του stand up στην Ελλάδα για χρόνια ήταν ανδροκρατούμενη, και ακόμα δεν σου κρύβω υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι πρέπει να αποδείξεις ότι «έχεις χώρο». Όμως το ωραίο είναι πως πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες μπαίνουν στη σκηνή, με ωραία κείμενα, ωραία σκηνική παρουσία και καταρρίπτουν στερεότυπα όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή είναι αστείες. Και το χιούμορ, όπως έχω πει, δεν έχει φύλο.

–Πως σου γεννήθηκε η ιδέα να ακολουθήσεις κάτι τόσο ιδιαίτερο;

Το stand up δεν ήταν κάτι που «προγραμμάτισα» από μικρή. Το ανακάλυψα μέσα από ένα DVD του Eddie Murphy και με κέρδισε αμέσως. Ήταν σαν να ένιωσα επιτόπου ότι αυτό που βλέπω, θέλω να το κάνω και εγώ. Και από εκεί άρχισε όλη η πορεία και η ενασχόληση μου με την κωμωδία. Τότε φυσικά, δεν ήξερα πώς λειτουργεί, δεν ήξερα τα τεχνικά ή τα εργαλεία, απλώς ήξερα ότι ήθελα να κάνω ανθρώπους να γελάσουν με τον δικό μου τρόπο.

–Η οικογένειά σου πως αντεδρασε;

Με ένα μείγμα απορίας, αγάπης και «είσαι σίγουρη;». Αλλά στο τέλος της ημέρας, με στήριξαν. Σε αυτό δεν έχω κανένα παράπονο. Ήταν πάντα υποστηρικτικοί με αυτό που ήθελα να κάνω. Ήμουν μάλλον τυχερή.

–Θυμάσαι το πρώτο σου μεροκάματο ως stand up comedian;

Το θυμάμαι ναι. Όχι επειδή ήταν σπουδαίο το ποσό, ίσα ίσα το αντίθετο! Αλλά κυρίως γιατί τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό που κάνω και μου αρέσει τόσο, μπορεί όντως να είναι δουλειά. Ήταν η πρώτη φορά που είπα οκ, κάποιος με πληρώνει για να λέω αστεία σε κόσμο. Και αυτό από μόνο του ήταν ευχάριστα σοκαριστικό τότε σαν συνειδητοποίηση.

–Πιστεύεις ότι έχει μέλλον στην Ελλάδα το είδος αυτό;

100%. Το stand up έχει πλέον καθιερωθεί στην Ελλάδα . Το βλέπεις σε παραστάσεις, σε open mics, σε ολοένα περισσότερα venues. Το κοινό έχει γίνει πιο απαιτητικό, πιο ανοιχτό στην κωμωδία και θέλει να γελάσει με ιστορίες που αντανακλούν την καθημερινότητα και με αστεία που δεν είναι «εύκολα». Και αυτό είναι που δείχνει την τριβή του κοινού με το είδος και κατά συνέπεια την εγκαθίδρυσή του στην ατζέντα διασκέδασης του κόσμου.

-Η κωμωδία λείπει από την τηλεόραση;

Και ναι και όχι. Υπάρχουν πλέον πολύ καλές δουλειές και στην μυθοπλασία, αλλά και στα νέα format (Βλέπε «Εκτός Σχεδίου», αν δεν παινέψουμε το σπίτι μας κτλ.) αλλά πολλές φορές νιώθω ότι η τηλεόραση φοβάται να αφήσει χώρο για αυθεντικά πράγματα ή για πολύ σύγχρονα σενάρια κωμωδίας.

Δηλαδή, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουμε ταλαντούχους ανθρώπους με κωμικό ένστικτο και καλή κωμική γραφή, απλά η τηλεόραση διστάζει να φύγει από πεπατημένες φόρμες και για αυτό πέφτει πολλές φορές στην λούπα της ανακύκλωσης.

–Είναι βασική προϋπόθεση η καλή σου ψυχολογία πριν το live;

Δεν είναι προϋπόθεση, αλλά σίγουρα βοηθάει. Όταν είσαι καλά, η ενέργεια περνάει αβίαστα στους ανθρώπους. Αν είσαι πεσμένη, πρέπει να το δουλέψεις περισσότερο μέσα σου πριν βγεις στην σκηνή για να φτάσει το αστείο και το κλίμα που θέλεις να δώσεις, σωστά. Αλλά κι αυτό είναι μέρος της δουλειάς των comedians, για μένα ίσως και από τα πιο δύσκολα.

–Σου έχει τύχει να είσαι άσχημα ψυχολογικά και να λες αστεία;

Φυσικά! Τόσα χρόνια θα ήταν στατιστικά απίθανο να μην έχω αντιμετωπίσει τέτοια συνθήκη. Η κωμωδία, έχει σώσει πολλές φορές την ίδια μου την ημέρα. Έχεις ακούσει τη φράση αν δεν γελάσεις, θα κλάψεις; Αυτό ισχύει 100% ακόμα και για εμάς. Και πολλές φορές, όταν ήμουν σε άσχημη φάση, ήταν το stand up που μου έδωσε δύναμη και μια αφορμή να δω την πλευρά που μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, ακόμα κι όταν όλα γύρω σου μοιάζουν σκοτεινά.

Φωτογραφίες: Μαρία Κωνσταντοπούλου

Info Παράστασης

ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ

«Όμορφες Σκέψεις»

Θέατρο Olvio, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Αθήνα

Από Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη