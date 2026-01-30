Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ – Το Σάββατο η εξόδιος ακολουθία για τους 3 νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Σύνοψη από το

  • Θρήνος στις κηδείες των 2 από τα 7 θύματα της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, του Χρήστου Ζέζιου και του Βασίλη Μολδοβανίδη. Το Σάββατο τελείται η εξόδιος ακολουθία για τους 3 νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
  • Σημάδια σταθερής βελτίωσης παρουσιάζει ο 20χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας, ενώ κινεί πλέον τα άκρα του. Ο 28χρονος έλαβε εξιτήριο, ενώ ο άλλος 20χρονος νοσηλεύεται με αιμάτωμα στο κεφάλι σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
  • Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση των συνθηκών του δυστυχήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΑΟΚ, Ρουμανία, τροχαίο, Τούμπα

Θρήνος στις κηδείες των 2 από τα 7 θύματα της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο 20χρονος ο οποίος την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου βγήκε από τη μηχανική υποστήριξη.

Ράγισαν καρδιές στη Θεσσαλονίκη που θρηνεί τους 7 νέους που χάθηκαν τόσο άδικα. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ με καπνογόνα και συνθήματα δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα στην υποδοχή των σορών των 7 θυμάτων της τραγωδίας στην Tούμπα.

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν την Παρασκευή τον Χρήστο Ζέζιο στον ιερό ναό Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. «Πάντα πρόθυμος, γι’ αυτό πραγματικά θα μας λείψει η ευγενική του φυσιογνωμία» τόνισε στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο πατήρ Γεώργιος Κουτσαφτάκης. Από την μεριά τους, άνθρωποι που τον γνώριζαν δήλωσαν ότι: «Ήταν ψυχούλα, ένα πάρα πολύ καλό παιδί», «κανείς δεν μπορεί να τον ξεχάσει, είναι πολύ μεγάλος ο πόνος».

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και στενοί φίλοι και στον Βασίλη Μολδοβανίδη, στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας, ενώ το Σάββατο θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τους 3 νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Με αιμάτωμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος

Παράλληλα, ο 28χρονος που επέβαινε στο μοιραίο βανάκι έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου με αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του. «Έχουν επιληφθεί οι νευροχειρουργοί, δεν χρήζει χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας στην ΜΕΘ» τόνισε ο Κώστας Φορτούνης, διευθυντής της Α’ χειρουργικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Τέλος, σημάδια σταθερής βελτίωσης παρουσιάζει ο 20χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε σοβαρά και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας. Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να συνεδριάσουν τη Δευτέρα, εκτός απροόπτου, για να αποφασίσουν αν είναι ασφαλής ο επαναπατρισμός του.

Αν και ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος, οι γιατροί έχουν μειώσει την καταστολή, ένδειξη ότι το σώμα του ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία. Ο ίδιος κινεί πλέον τα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι του, που παραμένει ακινητοποιημένο λόγω κατάγματος που υπέστη στο δυστύχημα.

Τι αναφέρουν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης

Την ίδια στιγμή, τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να ασχολούνται με το δυστύχημα, προσπαθώντας να ρίξουν «φως» στα αίτια της τραγωδίας.

Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι στις τοξικολογικές εξετάσεις του οδηγού του μοιραίου βαν εντοπίστηκαν ουσίες, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος της ρουμανικής εισαγγελίας.

«Τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από ιατροδικαστές αποκάλυψαν ότι ο Έλληνας οδηγός του μίνι λεωφορείου που ενεπλάκη στο ατύχημα της Τρίτης, στην εθνική Οδό DN6 στην κομητεία Τίμις, είχε καταναλώσει κάνναβη, κοκαΐνη και αλκοόλ» δήλωσε την Πέμπτη στην AGEPRESS η Εισαγγελέας Μπέρθα Κονσταντινέσκου, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του περιφερειακού δικαστηρίου.

Αναλυτικά η εκπρόσωπος τύπου εισαγγελίας της Τιμισοάρα ανέφερε: «Καταρτίστηκε δελτίο τοξικολογικής ανάλυσης από το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Τιμισοάρα που αφορά τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος απεβίωσε, με σκοπό την ανίχνευση ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν την παρουσία 2 ψυχοδραστικών ουσιών, και συγκεκριμένα κάνναβης και κοκαΐνης. Επίσης ανιχνεύθηκε και αιθυλική αλκοόλη. Οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό την εξακρίβωση όλων των περιστάσεων υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο δυστύχημα».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ρουμανική τηλεόραση, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και 2 ύποπτα φακελάκια που βρέθηκαν στο βαν.

Τι λέει ο δικηγόρος του 20χρονου

Ο Νίκος Πετρίδης, δικηγόρος του 20χρονου τραυματία, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» δήλωσε: «Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι υπήρξε μια επίσημη ανακοίνωση από την αρμόδια εισαγγελία περί εύρεσης κάποιων ευρημάτων που σχετίζονται ενδεχομένως με χρήση ουσιών ή αλκοόλ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί οι πληροφορίες είναι δημοσιογραφικές.

Φαίνεται, όμως, ότι είναι ακριβείς, τουλάχιστον λόγω των επανειλημμένων ανακοινώσεων από τα ΜΜΕ της Ρουμανίας. Η απορία όλων είναι το γεγονός ότι η πορεία του αυτοκινήτου ήταν πραγματικά μη προβλέψιμη και σε έναν βαθμό αδικαιολόγητη και αψυχολόγητη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:50 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Βιολάντα: Διευρυμένη εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στα Τρίκαλα – Οι αποκαλύψεις για το αδήλωτο υπόγειο, οι καταθέσεις-«φωτιά» και το νέο βίντεο

Κρίσιμα στοιχεία και ερωτήματα προκύπτουν από τις αποκαλύψεις του enikos.gr για το αδήλωτο υπό...
22:10 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ίμια 30 χρόνια μετά: Η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου – Βρέθηκε από Έλληνα ψαρά το 2018 – ΦΩΤΟ

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων, όταν Ελλάδα ...
21:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Καταδικάστηκε δάσκαλος για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριάς του στη Θεσσαλονίκη 

Σε συνολική φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε δάσκαλος, καθώς παρενόχλησε σεξουα...
21:17 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Νέες πληροφορίες για την αιματηρή συμπλοκή – Στο νοσοκομείο 4 τραυματίες

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή, που συνέβη το απόγευμα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα