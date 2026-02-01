Κακοκαιρία – Θεσσαλονίκη: Έπεσαν δέντρα και υπερχείλισαν χείμαρροι στη Θέρμη – Αποκλείστηκαν οι ιρλανδικές διαβάσεις

  • Η κακοκαιρία που έπληξε τη Θέρμη Θεσσαλονίκης προκάλεσε πτώσεις δέντρων και υπερχείλιση χειμάρρων σε διάφορα σημεία της περιοχής.
  • Από την έντονη βροχόπτωση, διακόπηκε η κυκλοφορία σε όλες τις ιρλανδικές διαβάσεις, ενώ σημειώθηκαν πτώσεις δώδεκα δέντρων, με ένα να προκαλεί ζημιά σε αναψυκτήριο στη Νέα Ραιδεστό.
  • Παράλληλα, χιονόπτωση βρίσκεται σε εξέλιξη στους ορεινούς οικισμούς Λιβάδι και Περιστερά, όπου εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται αδιάκοπα για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.
Κακοκαιρία – Θεσσαλονίκη: Έπεσαν δέντρα και υπερχείλισαν χείμαρροι στη Θέρμη – Αποκλείστηκαν οι ιρλανδικές διαβάσεις

Πτώσεις δέντρων και μεγάλες ποσότητες νερού στους χειμάρρους οι οποίοι υπερχείλισαν σε ορισμένα σημεία, προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, η οποία εκδηλώθηκε από νωρίς το πρωί της Κυριακής (01/02) έως αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η χιονόπτωση στους δύο ορεινούς οικισμούς του δήμου, σε Λιβάδι και Περιστερά όπου δουλεύουν συνεχώς εκχιονιστικά μηχανήματα προκειμένου να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη από τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν κατά τις πρωινές ώρες σημειώθηκαν πτώσεις δώδεκα δέντρων σε διάφορα σημεία του δήμου. Ζημιές προκλήθηκαν μόνο από την πτώση δέντρου στη Νέα Ραιδεστό το οποίο έπεσε στη στέγη του αναψυκτήριου.

Επίσης, από την έντονη βροχόπτωση αρκετοί χείμαρροι της περιοχής υπερχείλισαν σε κάποια σημεία, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία σε όλες τις ιρλανδικές διαβάσεις. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία του δήμου Θέρμης απέκλεισε με ειδικές κορδέλες όλες τις ιρλανδικές διαβάσεις όπου υπάρχουν προβλήματα. Συγκεκριμένα αποκλείστηκαν διαβάσεις στην όγδοη οδό των Ταγαράδων, στις δύο γέφυρες στο Φράγμα της Θέρμης, στα Βασιλικά και σε δύο ακόμη σημεία στον παράδρομο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών. Τα συνεργεία του Δήμου, με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και παρουσία του δημάρχου, Θεόδωρου Παπαδόπουλου βρέθηκαν σε όλα τα σημεία όπου υπήρξαν προβλήματα από την κακοκαιρία.

